Zweckverband setzt Pläne für Wernburg-Oberdorf aus

Einen Teil der Pläne zum Anschluss des Wernburger Oberdorfes an die zentrale Kläranlage in Pößneck hat der Wernburger Gemeinderat per einstimmig gefasstem Beschluss zurückgestellt. Bis zur Brücke über den Seebach werde der Zweckverband Wasser und Abwasser Orla (ZWA) die Bauarbeiten wie angedacht realisieren. Südlich davon werde der ZWA unter Einbeziehung der Grundstückseigentümer die Pläne überarbeiten lassen.

Die bauliche Realisierung werden in dem Abschnitt deshalb zunächst ausgesetzt. Mit dem Beschluss wird Bürgermeister Dieter Fröhlich formal beauftragt, den Antrag dazu direkt an den Zweckverband zu stellen.

Die Zeit eilt, denn Fördermittel für den gesamten Bauabschnitt sind bewilligt und die Ausschreibungen für die Baubetriebe stehen kurz vor der Veröffentlichung. ZWA-Werkleiter Volkmar Göschka bestätigte noch in der Gemeinderatssitzung, dem Antrag zustimmen zu wollen, indem er anbot: „Wir wollen die angestoßene Debatte entschärfen. Wir übergeben dem Ingenieurbüro nochmals die Pläne. Es wird ergebnisoffen gearbeitet.“ In dieser Woche, so kündigte er an, gehen also noch die Ausschreibungen heraus, allerdings ohne den strittigen Abschnitt südlich der Brücke.

„Das ist ein voller Erfolg und das in der Kürze der Zeit!“, jubelt der Vorsitzende der extra für dieses Ziel gegründeten Bürgerinitiative Wernburg-Langenorla für gerechte Abwasserentsorgung (BIWL), Uwe Oldenburg. Er wünscht sich eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem ZWA und bietet Hilfe an. Man werde über Alternativen zur Entsorgung der Abwässer beraten, etwa eine andere Querung des Seebachs.

Informationsveranstaltung am 12. Februar

Oldenburg bekräftigte seine Erfahrungen mit den Planern, denen er Versäumnisse vorwirft. So hätten die betroffenen Grundstücksbesitzer lange auf Protokolle warten müssen. „Die Topographie im Oberdorf steht im Widerspruch zu den Planungen des Ingenieurbüros“, sagte Oldenburg in der Gemeinderatssitzung. Dass die Grundstücksbesitzer private Hebeanlagen bauen müssten, „hätte viel früher kommuniziert werden müssen“, räumte Werkleiter Göschka Fehler ein. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, ergänzte er. Göschka versprach, künftig längerfristig betroffene Bürger und Gemeinden zu informieren.

Würde das Planungsbüro nun zu einem anderen Ergebnis kommen und sich die Investitionen fürs Wernburger Oberdorf eklatant verteuern, müsse man darüber sicherlich noch mal mit den Bürgern sprechen. „Der ZWA entscheidet immer noch über die zu tätigenden Investitionen“, so Göschka.

Trotz des ersten Erfolgs will die BIWL am Mittwoch, 12. Februar, ab 18 Uhr eine Versammlung im Wernburger Gewerbepark zum Thema Abwasserbeseitigung veranstalten. Die richtet sich an alle Interessierte im Orlatal. „Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott und Wolfgang Kleindienst von der Birso haben sich angekündigt. ZWA-Vertreter sind auch eingeladen“, sagte Oldenburg.