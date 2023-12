Senior am Steuer

Senior am Steuer Zwei Autos kollidieren in Kreisverkehr im Saale-Orla-Kreis

Saale-Orla-Kreis Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in einem Kreisverkehr wurde eine Frau verletzt.

Am Dienstagnachmittag kam es im Saale-Orla-Kreis zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr. Wie die Polizei mitteilte, war ein 84-Jähriger zwischen Plothen und Dittersdorf unterwegs, als er in einen dortigen Kreisverkehr fuhr.

Eine 38-Jährige befand sich bereits mit ihrem Fahrzeug im Kreisel, als der 84-jährige Senior aus ungeklärter Ursache mit ihr zusammenstieß. Die Frau verletzte sich durch den Zusammenprall. Beide Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.