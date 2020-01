Pößneck. Rund um die Ecke Straße des Friedens/Breite Straße in Pößneck wird es in den nächsten Monaten so richtig spannend sein.

Zwei Jahre, zwei Millionen

Nach ersten Notsicherungsarbeiten im vergangenen Sommer wird in der übernächsten Woche die Sanierung des Binderschen Kaufhauses in Pößneck fortgesetzt. Das kündigte der städtische Bauamtsleiter Frank Bachmann in einem Gespräch mit dieser Zeitung an.

Äußeres Zeichen der Bauarbeiten werden Gerüste sein, welche das als Denkmal geschützte Gebäude von allen Seiten und wohl auch von oben einhüllen werden. Die Baustelleneinrichtung wird nicht nur die Gehwege vor dem Wohn- und Geschäftshaus in der Ecke Straße des Friedens/Breite Straße in Anspruch nehmen, sondern auch einen Teil der ohnehin schmalen Durchfahrt zum Altstadtplatz. Wird dieser dann überhaupt noch erreichbar sein mit dem Auto? „Die Feuerwehrdrehleiter muss durchkommen können“, antwortete Frank Bachmann. Für diese Durchfahrt wird ein absolutes Halteverbot gelten. Kran in der Heiligengasse Die Bauarbeiten kommen sicher nicht ohne Kran aus, wo wird dieser stehen? Hierfür sei die Grünfläche an der Stadtmauer zwischen der Heiligengasse 11 und dem Binderschen Kaufhaus vorgesehen, heißt es. Die Grünfläche in der Ecke Gerberstraße/Breite Straße wird vorübergehend ebenfalls den Bauarbeiten dienen. Sämtliche bisher genannten Terminketten im Zusammenhang mit dem Binderschen Kaufhaus konnten aus den verschiedensten Gründen nicht eingehalten werden, so dass Frank Bachmann neue Bauzeitprognosen eigentlich gar nicht abgeben mag. Mit einem Ausnahmezustand an dieser Einfahrt zur Pößnecker Innenstadt sei bestimmt bis Ende 2021 zu rechnen, überschlug er letztlich grob. Heftig werde es auch deshalb sein, weil ab Frühjahr auch die untere Straße des Friedens gerichtet werden soll. Diese Terminkollision sei nicht zu vermeiden gewesen. Die Details der Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Gerberstraße/Saalfelder Straße/Straße des Friedens/Breite Straße seien noch in Arbeit. Das ehemalige Kaufhaus Binder wurde vor etwa 120 Jahren errichtet. Foto: Marius Koity Hinfällig sind auch die bisherigen Kostenschätzungen. Nunmehr sei von einem Aufwand in Höhe von etwa zwei Millionen Euro auszugehen. Für diesen Preis gibt es die bisherigen und alle noch anstehenden Arbeiten, die mit dem Begriff Rohbausicherung zusammengefasst werden können. Hinzu kommt ein komplett neues Dach. Außerdem wird die Fassade denkmalgerecht saniert. Wenn das alles erledigt ist, soll das städtische Gebäude an einen Investor abgegeben werden, der für den Endausbau wohl noch einmal zwei Millionen Euro in die Hand nehmen muss. Der Plan laute nach wie vor, das Bindersche Kaufhaus wegen der besonderen Bedeutung für die Stadt ab etwa 2022 an die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH abzugeben, so Frank Bachmann. Andererseits würden sich mittlerweile mehrere rein private Interessenten für den Gebäudekomplex Breite Straße 2 interessieren – die jüngste Anfrage sei unmittelbar der OTZ-Berichterstattung zu verdanken gewesen, so der Bauamtsleiter. Pößneck fehlen noch acht Prozent Am Ende werde der Stadtrat entscheiden, schätzte Frank Bachmann ein. Der Wettbewerb um das Bindersche Kaufhaus zeige, dass die vor etwa zwölf Jahren gestarteten kommunalen Bemühungen rund um dieses stadtbildprägende Gebäude richtig seien. Dabei ist das Wohn- und Geschäftshaus immer noch nicht komplett in städtischer Hand. Pößneck fehlen noch acht Prozent. Der letzte, wohl in Israel lebende Teileigentümer habe noch nicht erreicht werden können. Auf alle Fälle sind in den vergangenen Wochen mit einstimmigen Beschlüssen der entsprechenden kommunalen Gremien Leistungen im Wert von etwas mehr als einer Million Euro vergeben worden. Um das Gebäude werden sich in der nächsten Zeit Firmen wie Gerüstbau Hammerschmidt aus Goßwitz, Hollerung Restaurierung aus Reichenbach, Zimmerei Lesko aus Greiz, Pensold Bedachungen aus Oppurg und Demo Bau aus Neustadt kümmern. Für manche Leistung habe sich lediglich eine Firma beworben, die Zimmererarbeiten seien hingegen für gleich sieben Betriebe interessant gewesen. Die Bauarbeiten koordiniert die Bauplanungsgesellschaft B+W aus Knau. Bauamtsleiter Frank Bachmann geht nach wie vor davon aus, dass die Stadt ihren Aufwand mit dem Binderschen Kaufhaus zu 80 Prozent über Fördermittel refinanzieren kann. Namensgeber des stadtbildprägenden Gebäudes ist der jüdische Kaufmann David Jakob Binder (1879-1939),der 1938 ins KZ Buchenwald verschleppt worden war. Erbaut wurde das Wohn- und Geschäftshaus vor rund 120 Jahren.