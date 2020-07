Bei einem Unfall bei Neustadt/Orla sind am Mittwochnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden.

Drei Menschen bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Bei einem Unfall im Saale-Orla-Kreis sind Mittwochnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr auf der B 281 bei Dreitzsch zwischen Neustadt und Triptis.

In Höhe der Ortschaft Kopitzsch kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Wie die Polizei mitteilt, fuhr auf der Gegenfahrbahn ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Triptis. Er kollidierte frontal mit dem Lkw. Hinter dem Mercedes fuhr ein 63-jähriger VW-Fahrer, der ebenfalls mit dem Lkw kollidierte.

Der Lkw kippte um und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Lkw Fahrer kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Fahrer wurden ebenfalls schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die seit 16.15 Uhr geltende Vollsperrung des Bundesstraßenabschnitts wurde um 21 Uhr aufgehoben. Neben Rettungskräften, Polizisten und Abschleppdiensten waren vor allem Feuerwehrleute aus Triptis und Dreitzsch stundenlang im Einsatz.

