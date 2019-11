Der Trailerspezialist Fliegl aus Triptis kann auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken. Denn das Unternehmen hat beim europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit gleich in zwei Kategorien erste Plätze belegt. Hinzu kommt eine erfolgreiche Teilnahme von Fliegl Fahrzeugbau am RTL-Spendenmarathon.

Die zwei Nachhaltigkeitsauszeichnungen nahm Fliegl am 21. November entgegen. Zum einen landete in der Kategorie „Concept Trucks“ der „Swap Train“ als effizientes Fahrzeugkonzept auf Platz eins. „Auch unser Fliegl ‘Blitz Verdeck’ geht als Sieger aus dem Wettbewerb hervor und wurde auf Platz eins in der Kategorie ‘Teile und Zubehör’ gewählt“, teilt das Unternehmen mit. Das „Blitz Verdeck“ setzt bei der Trailerabdeckung anstelle von Kunststoff auf Federstahl. Der europäische Preis für Nachhaltigkeit werde alle zwei Jahre vom Huss Verlag in Form eines Wettbewerbs vergeben. „Dieser Preis soll Unternehmen aus der Transport- und Nutzfahrzeugbranche im nachhaltigen Handeln bestärken und helfen, die Grundsätze nachhaltiger Entwicklung noch besser zu verankern“, erörterte Bert Brandenburger, Geschäftsführer des Huss Verlags. Dabei stünden nicht nur soziale und ökologische Probleme im globalen Maßstab im Vordergrund, sondern auch der Nutzen für die Unternehmen hinsichtlich einer Steigerung von Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Stichworte sind hier etwa Prozessoptimierung, Ökologie durch Produkteinsatz und soziale Verantwortung.

Firmen-Team beim TV-Spendenmarathon

Am 21. und 22. November fand der 24. RTL-Spendenmarathon statt, bei dem in diesem Jahr knapp 11 Millionen Euro Spenden gesammelt wurden. „Wir sponsoren Joey Kelly und unterstützen somit auch den RTL-Spendenmarathon seit 2005“, so eine Sprecherin des Unternehmens. Eine Fliegl-Fahrzeugbau-Mannschaft war in Köln als eines von 20 Teams mit am Start und erreichte nach 1326 absolvierten Runden beim Tretroller-Biathlon die Gesamtplatzierung Rang drei. Das Team habe so gut 291 Kilometer Strecke bewältigt. Auf diese Weise wurde Geld für für nachhaltige Kinderhilfsprojekte in Deutschland und aller Welt gesammelt. „Unsere Spende geht wieder an das Kinderhospiz Mitteldeutschland“, heißt es vonseiten des Unternehmens.