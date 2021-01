Zwei Verletzte bei Unfall in Neustadt/Orla

Am Mittwochmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall in Neustadt an der Orla zwei Personen leicht verletzt. Kurz vor 7 Uhr wollte laut Polizei eine 55-jährige Citroen-Fahrerin in der Schleizer Straße / Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Innenstadt zu fahren und kollidierte beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden 38-jährigen VW-Fahrer.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt, zudem wurden beide Fahrer leicht verletzt.

