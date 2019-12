Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweimal Fehlalarm für Pößnecker Feuerwehr

„Wir wünschen euch auch eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit, die vor allem ohne Einsätze vorüber geht“, lautet ein Kommentar unter einem malerisch bebilderten Weihnachtsgruß der Pößnecker Feuerwehr auf deren Facebook-Seite. Noch einige andere Menschen nutzten den Beitrag für gute Wünsche und Dank an die Einsatzkräfte. Ganz ohne Ereignisse blieben die vergangenen Tage dann aber nicht.

Zwei Alarmierungen meldet die Feuerwehr in dem sozialen Netzwerk – einmal am 28. Dezember und einmal tags darauf. Glücklicherweise handelte es sich in beiden Fällen um Fehlalarme. Am Abend des 28. Dezember hatte die Brandmeldeanlage im Kinder- und Jugendheim in Ranis Alarm geschlagen und die Feuerwehr Ranis mit zwei Fahrzeugen ausrücken lassen. „Einsatzabbruch vor Ausfahrt, es handelte sich um angebranntes Essen“, lautete die kurze Meldung. Am Sonntag fuhr die Pößnecker Wehr mit drei Fahrzeugen zur Sparkasse im Malmsgelänge im Pößnecker Osten. Auch hier war ein Fehlalarm einer Brandmeldeanlage der Hintergrund.

Angesichts der zunehmenden Belastung der ehrenamtlichen Feuerwehren ist der Kommentar eines Bürgers unter dem Weihnachtsgruß der Feuerwehr Pößneck stets aktuell: „Kommt bitte immer gesund von den Einsätzen zurück.“