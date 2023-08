Zwischen den Tannen: Udo-Jürgens-Double und Stereoact sorgen für Stimmung im Saale-Orla-Kreis

Geroda/Wittchenstein. Open-Air auf dem Tannenhof in Wittchenstein mit Schlager, Dance und Partymusik.

Wo in der Adventszeit Bäume geschlagen werden, sorgt bald Schlager für gute Stimmung, und ein sehr bekanntes DJ-Duo sorgt für schlagenden Bass vom Plattenteller. Die Wortwiederholung war ausnahmsweise Absicht, denn besser beschreiben kann man den Ort und die bevorstehende Veranstaltung kaum.

Auf dem Thüringer Tannenhof in Wittchenstein steht am 9. September die nächste Veranstaltung auf dem Programm. Zwischen Hof- und Weinfest im Juli und dem Einheitsbaubuddeln am 3. Oktober gibt es „Schlager in den Tannen“. Geplant sind der Auftritt eines Udo-Jürgens-Doubles und Tanzgarantie mit „Stereoact“.

Diese werden stimmlich unterstützt von Lena Maria Engel – die der Jahreszeit entsprechend vermutlich eher im „Wagen vor mir“ zum Besten geben wird, statt den zum Veranstaltungsort besser passenden Song „Tanze mit mir um den Weihnachtsbaum“. Die Sängerin war an zwei Top-10-Sensationserfolgen in den offiziellen deutschen Albumcharts mit dem DJ-Duo Stereoact beteiligt. Aber auch wenn sie inzwischen auf Solopfaden wandelt, wird sie das Hitmacher-Duo aus dem Erzgebirge beim Open-Air in Wittchenstein begleiten.