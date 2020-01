Zwischen Zuspruch und Skepsis

Zum Auftakt in die fünfte Jahreszeit am 11.11. des vergangenen Jahres träumten die Duhlendorfer Karnevalisten mit einem Augenzwinkern bereits von der „Weltmetropole Neustadt an der Orla“. Dieses hoch gesteckte und vor allem spaßig gemeinte Ziel erreicht die Orlastadt zwar mit den Eingliederungen der Gemeinden Dreba, Linda mit den Ortsteilen Steinbrücken, Kleina und Köthnitz sowie Knau mit Posen und Bucha nicht. Aber dennoch vergrößert man sich im Jahr 2020 um einiges. Seit dem 1. Januar zählt Neustadt 9290 Einwohner und damit 1316 mehr als vor einem Jahr. Flächenmäßig wird sich gar mehr als verdoppelt von bisher 41,02 auf insgesamt 86,07 Quadratkilometer.

Tour durch Neustadt und die Ortsteile

Neustadt hat seine Fläche mit den Eingemeindungen mehr als verdoppelt. Foto: Stadtverwaltung Neustadt

Die Eingemeindungen nahm Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) zum Anlass, um sich auf eine besondere Tour durch Neustadt und seine Ortsteile zu begeben. Beginnend mit Stanau, führte die Reise weiter über Strößwitz, Breitenhain, Lichtenau, Neunhofen nach Moderwitz, wo bereits rund 29 Kilometer Strecke hinter ihm liegen. Im neu zur Orlastadt gehörenden Steinbrücken wird Ralf Weiße freundlich von Cornelia Hübler empfangen. „Wir freuen uns, dass wir jetzt zu Neustadt gehören. Wir wollten nicht nach Triptis, Neustadt ist kultureller“, sagt sie und holt mit Ulrich Schmidt und Simone Herbst zwei weitere Steinbrücker heran, die ganz ihrer Meinung sind.

Das Ohr an den Einwohnern haben

„Wir sind jetzt Großstädter“, freut sich Ulrich Schmidt über die Veränderung. „Man sieht es an den anderen eingemeindeten Ortsteilen, denen ist es seitdem weiß Gott nicht schlechter gegangen“, befindet er. Er sei neulich in Breitenhain, Strößwitz und Neunhofen gewesen, dort habe es gut ausgesehen, so seine Einschätzung. „Wir mussten uns allerdings bisher auch nicht beklagen. Wir waren in einer schuldenfreien Gemeinde“, so Ulrich Schmidt.

Das Zugehörigkeitsgefühl zu Neustadt zeigt sich auch bei folgender Frage an das Neustädter Stadtoberhaupt. „Dürfen wir denn eigentlich am Sonntag zum Neujahrsempfang kommen? Ich habe mir das schon in den Kalender eingetragen“, sagt er zu Ralf Weiße, der selbstverständlich bejaht.

Schon in Vorbereitung auf die Eingemeindungen gab es in der Neustädter Stadtverwaltung einiges zu tun, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. An Arbeit wird es auch in nächster Zeit nicht mangeln. „Das Wichtigste ist jetzt erstmal das Umspielen der kompletten Einwohner-Daten“, nennt Ralf Weiße die ersten Schritte im neuen Jahr. Im Anschluss müssten sukzessive weitere Dinge auf den Weg gebracht werden, etwa der Haushalt. „Ein großes Thema werden die Feuerwehren sein. Auch über einige Bauprojekte in den Ortsteilen muss in den kommenden Wochen gesprochen werden“, gibt er weitere Beispiele.

Wichtig bei allen Schritten sei jedoch, stets das Ohr an den Menschen zu haben. Einmal im Quartal will er daher alle Ortsteilbürgermeister an einen Tisch holen. „Es ist wichtig, mit ihnen im Gespräch zu bleiben, um zu wissen, wo der Schuh drückt. Sie haben die Verbindung zu den Einwohnern“, so Ralf Weiße. Zudem wird es in jedem der Ortsteile jährlich eine Einwohnerversammlung geben, bei der die Bürger ihre Anliegen persönlich vorbringen können. Das sei allerdings auch ansonsten jederzeit mit einem Anruf in der Stadtverwaltung möglich, betont der Bürgermeister.

Ängste schwingen mit

Die Tour führt weiter nach Linda, Köthnitz, Kleina, Dreba bis ins Plothener Teichgebiet, das zu großen Teilen auf Drebaer Flur liegt. In Knau ist der Zähler bereits bei 60 Kilometern angekommen. Im Ort unterwegs ist gerade Heinz Kruckow. Auf die Frage, wie er es findet, dass Knau nun zu Neustadt gehört, antwortet er: „Ganz ehrlich? Beschissen!“ Zwar habe der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss gefasst, jedoch seien viele Einwohner, die gegen die Eingemeindung waren oder dieser zumindest kritisch gegenüberstanden, nicht bei den Versammlungen anwesend gewesen. Gerede habe es immer hinterher gegeben. Innerhalb des Ortes herrsche Skepsis. Vor allem den Älteren falle die Eingliederung schwerer, den Jüngeren nicht ganz so. „Viele haben Angst, dass das Dorfleben ausstirbt“, nennt er eine Befürchtung. Solcher Ängste sei sich Neustadt durchaus bewusst, entgegnet Ralf Weiße. Die Besonderheiten und der Charakter der hinzugekommenen Ortsteile sollen erhalten bleiben, allerdings komme es dabei auch auf die Menschen vor Ort an. „Das ist ein Prozess, der dauern wird. Wir versuchen, alle Leute mitzunehmen“, versichert das Stadtoberhaupt. Gelingen soll das unter anderem mit Aktionen wie der für März geplanten Begrüßungsveranstaltung der neuen Ortsteile, die in Knau stattfinden wird und zu der alle Bürger von Neustadt eingeladen sind.

Letzter Halt auf der Runde ist Bucha, der Kilometerstand ist bei 64,2. Nach einem Blick durch den Ort geht es mit einem Abstecher nach Molbitz für Ralf Weiße zurück in die Amtsstube im Neustädter Rathaus nach insgesamt 84,2 zurückgelegten Kilometern.