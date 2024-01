Zwölfjähriges Mädchen aus Pößneck vermisst

Pößneck Im Saale-Orla-Kreis sucht die Polizei nach einer Zwölfjährigen und startete eine Öffentlichkeitsfahndung.

Seit Donnerstag wird die 12-jährige Lina-Shayenne Schulze vermisst. Wie die Polizei informierte, sei das Mädchen seit wenigen Tagen in einem Mädchenwohnheim in Pößneck untergebracht und sei seit Donnerstag verschwunden.. Fahndungsmaßnahmen seien bisher erfolglos geblieben. So wird das Mädchen beschrieben:

- ca. 160cm groß und schlank

- schwarze, schulterlange Haare, Zahnspange

- schwarze Leggings, weißer Pullover, evtl. Jacke darüber

Ein Bild der Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 03663 4310 oder 03671 560.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.