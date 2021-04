Preis für Ruhlaer Gärtnerei

Mit dieser Gestaltung eines Grabes trat die Eisenacher Gärtnerei Brinkhoff zum Buga-Wettbewerb an.

Ruhla/Eisenach/Erfurt. Das Unternehmen bekam in einem Wettbewerb zur Bundesgartenschau eine Bronzemedaille.

Bis zum 18. April hatten die mehr als 30 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet im Bundesgartenschau-Wettbewerb der Friedhofsgärtner Zeit, ihre Schau-Grabstellen auf dem Ega-Gelände in Erfurt zu gestalten. Unter ihnen befand sich auch die Traditionsgärtnerei Brinkhoff aus Ruhla, die in Eisenach die Blumengalerie am Friedhof betreibt. Sie kann sich nun über eine Bronzemedaille für die Frühjahrsgestaltung der fiktiven Grabstätte einer Landvermesserin freuen.