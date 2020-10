Ein Leben ohne elektrischen Strom ist heute kaum noch denkbar. Und doch ist es erst 100 Jahre her, dass in den Häusern der Region des unteren Rinnetales erstmals eine Glühlampe brannte.

Die ersten Arbeiten, die 1914 in Watzdorf und Leutnitz begannen, wurden durch Ausbruch des Ersten Weltkrieges unterbrochen. Am 29. Juli 1919 wurde der Elektrizitätsverband Quittelsdorf gegründet. Im August 1919 wurden 48 erwerbslose Arbeiter eingestellt. Die Masten für die Ortsleitungen hatten die Gemeinden zu beschaffen. Jeder Ort erhielt eine Trafostation. Eine Erfurter Firma lieferte 17 Eisenmasten und Lyra-Träger für die Holzmasten. Dafür wurde in allen Dörfern Butter, Eier und Speck gesammelt und den Arbeitern der Fabrik übergeben.

Durch das einheitliche Handeln aller Gemeinden des Zweckverbandes war es nach elf Monaten Bauzeit möglich, am 9. August 1920 die Leitungen unter Strom zu setzen. Danach erfolgte die Inbetriebnahme der Ortsleitungen der Gemeinden jeweils am Tage vor ihrem Kirchweihfest 1920.

1933 unterhielt der Zweckverband etwa 23 Kilometer Hochspannungsleitung, zehn Kilometer Ortsnetze und zehn Trafo-Stationen. In den folgenden Jahrzehnten hat sich der 1988 verstorbene Quittelsdorfer Elektromeister und Gastwirt Erich Schmidt für die Belange des Zweckverbandes eingesetzt.