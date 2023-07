17-jährige Motorradfahrerin bei Unfall in Königsee schwer verletzt

Königsee Im Kreuzungsbereich hatte ein Autofahrer die 17-Jährige übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Am Donnerstag hat sich in Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer gegen 13.30 Uhr im Bereich der Schmidtenstraße unterwegs. An einer Kreuzung habe er eine 17-jährige Motorradfahrerin übersehen.

Es kam zum Zusammenstoß und die Jugendliche stürzte. Sie verletzte sich schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

