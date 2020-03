Saalfeld-Rudolstadt. Landtag hat 568 Millionen Euro Investitionsoffensive in fünf Jahren für Kommunen beschlossen

28,2 Millionen Euro für die Region Saalfeld-Rudolstadt

Der Thüringer Landtag hat mit großer Mehrheit eine Investitionsoffensive für Kommunen in Höhe von 568 Mio. Euro beschlossen, das Programm hat einen Umfang von 568 Millionen Euro. Die Region Saalfeld-Rudolstadt erhält daraus in Jahresscheiben bis 2024 genau 28,2 Mio. Euro. Diese Mittel erhöhen die Finanzkraft des Landkreises, sowie aller Gemeinden und Städte enorm. Wichtige Zukunftsaufgaben können damit gelöst werden“, betont die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Linke). Ihr CDU-Kollege Maik Kowalleck betont, dass die Initiative für dieses Programm von seiner Partei ausgegangen sei. Der erste Teilbetrag von 8,3 Millionen Euro stehe dem Kreis und seinen Kommunen noch in diesem Jahr zur Verfügung.

Beide Abgeordnete betonen besonders, dass die kommunal Verantwortlichen in den Verwaltungen und gewählten Gremien gefordert seien, gemeinsam einen Plan zur Umsetzung des Gesetzes vor Ort zu diskutieren. Aus dem Investitionsprogramm des Landes können demnach Zukunftsaufgaben in den Bereichen Bildung, Feuerwehr, Klimaschutz, Kultur, Mobilität und Digitalisierung finanziert werden. Für die Kreisstadt Saalfeld stehen 4,1 Mio. Euro zur Verfügung. Mit diesem Betrag könnten beispielsweise Sanierungsmaßnahmen in den Schulen aber auch beim Klubhaus finanziert werden. Ebenso müsse sich die Kreisstadt den Herausforderungen des Klimawandels stellen, fordert Katharina König-Preuss.

Maik Kowalleck weist auf eine bisherige chronische Unterfinanzierung der Thüringer Kommunen hin: „Diese konnten wir mit unserer Initiative erfolgreich aufbrechen“, so der finanzpolitische Sprecher seiner Fraktion.