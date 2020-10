Der eine kam schon nach Saalfeld, als es die DDR noch gab, die anderen beiden wechselten dann scheinbar nur das Bundesland. Niemand musste Michael Bönig, Bert Hamm und Alfred Weber überreden, in den Osten zu gehen, sie entschieden es selbst, aus unterschiedlichen Motiven.

Sie alle hatten bereits vor 1990 Verbindungen in die DDR, waren also in gewisser Weise vorbereitet, als Sie nach Thüringen kamen. Erinnern Sie sich noch, wie es Ihnen nach dem ersten Tag hier im Dienst bzw. im Geschäft ging?

Weber: Ich war überrascht, dass Sparkassen hier so anders aufgestellt waren als im Westen. Das waren hier Kapitalsammelstellen mit nur wenigen Produkten und Dienstleistungen, technisch um Jahrzehnte zurück. Zum Beispiel sind Überweisungen damals per Eser-System übermittelt worden, also per Fernschreiber. Das war mir völlig unbekannt. An den ersten Tagen hatte ich das Gefühl, dass man die operativen Vorgänge lieber um mich herum lenkte. Ich musste es schon einfordern, in die Abläufe einbezogen zu werden.

Bönig: Im März 1990 habe ich im Arbeitsamt angerufen und gesagt, dass ich in Saalfeld eine Schule gründen will. Da wurde mir abgeraten. Ich habe mir dann trotzdem die Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße angesehen, wo heute das Bildungszentrum ist. Damals standen dort im zweiten Stock noch gefühlt Hunderte Menschen als technische Zeichner an großen Tafeln, aber ganz oben wurde für uns freigeräumt und dann ging es los mit der Schule. Wir hatten allerdings ein wirklich großes Problem: die Kommunikation, um zum Beispiel die Dozenten aus dem Westen heranzuholen. Bis irgendwann ein Techniker sagte: Wir haben hier eine Stasi-Telefonleitung im Wema-Gebäude, da kann ich Sie draufschalten. Hat auch geklappt.

Noch eine andere Erinnerung: Weil wir dort viele Schulungen hatten, war ich immer wieder im sogenannten Maxhütten-Hotel in Gorndorf eingemietet, im obersten Stockwerk. An einem Herbsttag stand ich da oben, die Luft war so schmutzig, dass man das Haus gegenüber nicht sah, sondern nur das trübe Funzeln der Straßenlaternen. Da habe ich gedacht, das musst du dir nicht antun, fahr wieder heim. Aber am nächsten Morgen schien die Sonne, offenbarte das eigentlich schöne Tal. Und ich blieb.

Hamm: Bevor ich meinen ersten Tag als Geschäftsführer bei der OVS begann, war ich natürlich vor Ort, hatte mir die Standorte angesehen, die Technik, mit Mitarbeitern geredet. Mein erster Eindruck: Das sind lauter freundliche und hilfsbereite Leute hier. Und das Unternehmen war im Umbruch, die Technik wurde erneuert, die ersten neuen Reisebusse wurden angeschafft. Da war eine positive Dynamik, das hat sofort Spaß gemacht.

Weber: Aber das Ausschlaggebende waren die Mitarbeiter hier, wesentlich motivierter als im Westen. Das hat Kraft gegeben. Es ging morgens um sieben los und ging bis neun, zehn Uhr am Abend, manchmal bis nach Mitternacht, auch an Wochenenden. Und das waren nicht ein paar einzelne Mitarbeiter, die sich so ins Zeug gelegt haben, das waren Dutzende.

Hamm: Im Westen hat man gesagt bekommen, warum etwas nicht funktioniert und hier hat man erfahren, wie es funktionieren könnte.

Was war zunächst die größte Hürde für eine erfolgreiche Entwicklung?

Weber: Eindeutig die Telefonverbindungen. Manchmal wählte die Sekretärin den ganzen Vormittag immer wieder neu an, um endlich sagen zu können: Ich hab ‘ne Leitung, ich verbinde. Und dann ging man ran und die Verbindung war schon wieder weg. Kollegen von mir sind nach Ludwigstadt gefahren, um zu telefonieren. Oder auf Berge, wenn sie eines der ersten mobilen Geräte hatten. Natürlich hatten wir anfangs zu wenige nach westlichen Standards geschulte Mitarbeiter. Aber die Leute, die an der Finanzschule in Gotha ausgebildet worden waren, die waren genauso versiert wie Betriebswirte im Westen. Um innerhalb kürzester Zeit unsere Mitarbeiterzahl verdoppeln zu können, wurde dann sogar eine Bankkaufmann-Klasse beim hiesigen Bildungszentrum eingerichtet.

Bönig: Die Mitarbeiter haben den Erfolg ausgemacht. Bei mir war Rainer Lauer für die ganze EDV zuständig. Das lief hervorragend. Ein anderes Beispiel: Ich konnte aus einem Kurs heraus Barbara Schwarze als Mitarbeiterin gewinnen, die DDR-Meisterin im Maschineschreiben gewesen war und sich nun mit Ende vierzig richtig in die neue Technik hinein wühlte. Die beiden haben damals die Akademie für Informatik wirklich nach oben gebracht.

Wann haben Sie sich entschieden, Ihre Mission Ost als dauerhaft zu betrachten? Gab es einen bestimmten Auslöser dafür?

Hamm: Ich hatte das von Anfang als neuen Berufs- und Lebensabschnitt gesehen. Die Schwierigkeit war nur, auch für die Familie ein Umfeld zu finden. Als das geklappt hatte, konnte ich hier Wurzeln schlagen.

Weber: Bei mir war es auch so und es ging schnell: Im Januar 1991 habe ich angefangen, Ostern ist meine Frau nachgekommen. Als ich zwischendurch mal wieder drüben war, stand ich eine Weile mit dem Auto an einer Ampel gleich neben der Sparkasse dort. Später sagte meine Frau: Du hast nicht einmal rübergeschaut. Und ich sagte: Ja, das ist erledigt. Meine Sparkasse ist in Saalfeld. Mir hat es hier von Anfang an gefallen, das Umfeld, die Menschen, die mir das Gefühl gaben, akzeptiert zu sein. Ich habe nie darüber nachgedacht, zurückzugehen.

Bönig: Ich bin 17 Jahre gependelt, sonntags hier hoch, freitags oder samstags zurück nach Nürnberg. Ich habe für das Unternehmen gelebt, das hat Spaß gemacht und ich bin den Menschen, die die Grenze öffneten, noch heute dankbar: Die Chance, die ich hier nutzen konnte, hätte ich im Westen so nie gehabt. Dort war der Markt zu, hier stand alles offen. Hier war auch die Hilfe groß, es gab nie irgendwelche Anfeindungen. 2006 ist dann meine Familie nachgezogen.

Haben Sie hier etwas gelernt, was Ihnen im Westen verwehrt geblieben wäre?

Bönig: Ich habe gelernt, dass wir im Westen praktisch im Paradies gelebt hatten. Die Lebensart hier, dieses Spartanische, das war mir fremd.

Weber: Was ich heute von Kunst weiß, habe ich hier gelernt, durch die Kontakte zur Saale-Galerie, zu Künstlern. Und ich habe ein anderes Wir-Gefühl kennengelernt, am Anfang zumindest. Da setzte man sich vor dem Öffnen der Schalter noch am großen Tisch zum Frühstück zusammen. Es gab noch nicht diese Ellenbogen-Gesellschaft, das fand ich sehr angenehm.

Bönig: Für mich hat sich ein weißer Fleck auf der Landkarte gefüllt. Mit schönen Städten, phantastischen Kunstwerken, Geschichte und Landschaft. Saalfeld ist gesegnet mit Schönheit, deshalb will hier nie wieder weg.

Können Sie verstehen, dass sich so mancher hier als Bürger zweiter Klasse fühlt?

Bönig: Benachteiligung würde ich nicht mehr an Himmelsrichtungen oder Regionen festmachen. Natürlich gibt es gebrochene Lebensläufe durch Grenzöffnung und Wiedervereinigung. Aber die Bedingungen haben sich inzwischen angeglichen. Dieses Ossi-Wessi-Gerede höre ich kaum noch – außer in den Medien.

Weber: Ich empfinde es als schlimm, dass wir heute, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, noch keine Lohnangleichung haben.

Bönig:Aber es gibt einen Arbeitsmarkt, der die Löhne bewegt. Und es gibt hier andere Unternehmensstrukturen, denn nachdem die DDR die Großunternehmen in den Westen geschickt oder verstaatlicht hatte, gibt es hier fast keine Konzernzentralen mehr und wenig Hochlohn-Branchen wie etwa Automobilindustrie oder Chemie. Das lässt sich kaum noch reparieren.

Weber: Spätestens bei den Renten hört bei mir jegliches Verständnis auf. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung darf es nicht mehr sein, dass es zwei Klassen von Rentnern gibt. Da hat sich Politik zu wenig bemüht.