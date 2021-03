40 Minuten Wasserfall von Hohenwarte-Sperrmauer So hat es lange nicht mehr gerauscht an der Hohenwarte-Sperrmauer: Am Freitagvormittag schießen bis zu 22 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch die geöffneten Wehrklappen und stürzen rund 70 Meter tief ins Tosbecken. Mit der etwa 40-minütigen Nassfunktionsprobe wurden Steuerung und Arbeitsfähigkeit der sieben Wehrklappen überprüft; laut Stauseebetreiber Vattenfall geschah dies zuletzt im Mai 2013 kurz vor dem damaligen Hochwasser. Im Unterschied zu damals stürzten diesmal keine Graskarpfen mit in die Tiefe; das kühle Wasser ließ die bis zu 1,50 Meter großen Fische in der Tiefe verharren. Und auch der Pegel im Stausee sank am Freitag fast gar nicht, da zum Zeitpunkt der Funktionsprobe Zu- und Ablauf in die Talsperre nahezu ausgeglichen waren.