44 Einwohner und ein Turm: Der Landreporter zu Besuch in Kleinkochberg

Immer am Sonntag, punkt 11 Uhr, wird in Kleinkochberg die Welt verbessert. Dann treffen sich in der alten Dorfgaststätte der Vorsitzende des einzigen Vereins im Ort, der frühere Direktor der Berufsschule, der 84-jährige Wirt, der Inhaber der Landpension und noch zwei, drei andere Kochberger zum Stammtisch. „Eine Stunde, dann geht’s nach Hause zum Mittagessen“, sagt Bernhard Schale. Der 65-Jährige hat bis zu seinem Renteneintritt bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt gearbeitet und ist noch viel länger Vorsitzender des Freundeskreis Luisenturm e.V., mit kurzer Unterbrechung seit 1984.

Fest der 1000 Lichter am Luisenturm

Fünf Jahre zuvor war der Freundeskreis – seinerzeit unter dem Dach des Kulturbundes – vom damaligen Bürgermeister Lindor Hofmann gegründet worden, um den Verfall des Turmes zu stoppen. Der war nach der Enteignung der Besitzer 1946 in staatlichen Besitz gekommen, war seitdem für jedermann zugänglich und hatte schwer unter dem Vandalismus gelitten. Hofmann, Schale und ihre Mitstreiter, die auch aus umliegenden Orten kommen, kümmerten sich um das denkmalgeschützte Objekt, das für viele das Wahrzeichen von Kleinkochberg und heute wieder in ansehnlichem Zustand ist. So wie es Geld und Kräfte ermöglichten, wurden Treppe, Wände, Fußböden und Aussicht erneuert, das Dach abgedichtet, die Steine verfugt. Zuletzt vergrößerte man die Bühne und erneuerte den Belag der Tanzfläche. Wasser- und Stromleitungen wurden zuletzt vor sieben Jahren erneuert.

Der Luisenturm auf dem 515 Meter hoch gelegenen Hummelsberg in der Flur Kleinkochberg ist das am höchsten gelegene Bauwerk der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel. Foto: Thomas Spanier / OTZ

Einmal im Jahr, immer am letzten Wochenende im Juni, wird am Luisenturm das Fest der 1000 Lichter gefeiert. Drei Tage lang geht das Spektakel mit Angeboten von Jugendtanz bis Blasmusik, das Hunderte anlockt. „Die Vorbereitung bedeutet eine Woche Arbeit für alle Vereinsmitglieder“, sagt Bernhard Schale. 38 Mitglieder zählt der Freundeskreis aktuell. Sie kommen aus Klein- und Großkochberg, Engerda, Neusitz und Dorndorf. Der Jüngste ist 20, doch die Hälfte der Mitglieder hat die 60 inzwischen überschritten. Nachwuchs wäre also dringend vonnöten, zumal der Luisenturm auch zu Himmelfahrt, beim Schillerstaffellauf und bei der jährlichen Goethewanderung von Weimar nach Großkochberg ein wichtiger Anlaufpunkt ist.

In den Sommermonaten sichert der Verein an den Wochenenden einen Turmdienst ab, so dass der Luisenturm auch bestiegen werden kann. Im Ort selbst wird man bezüglich Nachwuchs kaum fündig werden. 44 Einwohner zählt Kleinkochberg aktuell, ein Drittel weniger als zur Wendezeit. „Die Jugend bleibt leider nicht hier“, sagen Bernhard Schale und Peter Wenzel, der bis vor ein paar Jahren die Geschicke der Staatlichen Berufsschule in Rudolstadt leitete. 16 Hausnummern sind aktuell in Kleinkochberg vergeben, ein paar Nummern „a“ nicht mitgerechnet. Vergeben wurden sie in der Reihenfolge des Baus. Die Nummer 16 trägt der große Reiterhof, der nach der Wende entstanden ist. Nach der Insolvenz des Betreibers und mehreren Besitzerwechseln steht das Objekt nach dem Auszug der letzten Mieter seit November leer. Auch ein weiteres Gehöft am Ortsrand wartet auf einen neuen Besitzer.

Während die Kirche keine Hausnummer hat, trägt das einzige kommunale Gebäude die Nummer 13. Im Dorfgemeinschaftshaus finden Vereinstreffen und Familienfeiern statt, gern auch von Einwohnern umliegender Orte. Stück für Stück haben es die Kleinkochberger saniert, eine Toilette und eine Küche eingerichtet. Das Gotteshaus St. Martin und Simon verdiente eigentlich ein eigenes Kapitel, für das an dieser Stelle aber der Platz fehlt. Die kleine Kirche war eine Wegekapelle des frühen 12. Jahrhunderts, die als Kapelle „Zur seeligen Ruhe und Rast“ erweitert und 1683 mit einem Kirchturm versehen und zur Gemeindekirche wurde. Ab dem 18. Jahrhundert erfolgten weitere Um- und Ausbauten. Eine Broschüre, die Pfarrer Christian Tschesch im Jahr 2017 zusammenstellte, gibt Auskunft über viele interessante Details. Zuletzt wurde eine Tafel für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges angebracht. Betreut wird die Kirche vom Kirchspiel Kirchhasel-Neusitz durch Pfarrerin Bärbel Hertel.

Ersterwähnung geht auf eine Urkunde aus dem Jahr 1378 zurück

Bürgermeister Toni Hübler, Ortsteilbürgermeister Günter Hercher und Einwohner Peter Wenzel (von links) im Ortszentrum von Kleinkochberg, wo sich das Dorfgemeinschaftshaus und der Feuerlöschteich befinden. Foto: Thomas Spanier / OTZ

Politisch gehört Kleinkochberg seit 2007 zur Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, deren Bürgermeister Toni Hübler (CDU) es zu schätzen weiß, „dass man von hier den Überblick über große Teile des Gemeindegebietes hat“, wie er bei einem Rundgang am Mittwoch sagte. Ortsteilbürgermeister ist Günter Hercher, der in dieser Funktion auch für Großkochberg und Clößwitz zuständig ist. Gemeinsam mit einer Bürgerinitiative versuchen sie seit ein paar Jahren zu verhindern, dass oberhalb der Orte ein Windpark entsteht, der bis 300 Meter an den Luisenturm heranreichen würde und auch die Sichtachsen von Schloss Kochberg verschandeln würde. Die Ersterwähnung von Kleinkochberg geht auf eine Urkunde aus dem Jahr 1378 zurück. Die Bewohner lebten von der landwirtschaftlichen Nutzung der Muschelkalkböden und wohl auch dem Weinbau, wie Flurbezeichnungen vermuten lassen. Heute ist davon nichts mehr übrig. Ein paar Pferde, Hunde, Katzen und Hühner gibt es noch im Dorf, ein Hobbyimker beschäftigt sich mit Bienen. Das einzige nennenswerte Gewerbe ist die Landpension Zimny, die mit fünf Zimmern und drei Ferienwohnungen um Gäste wirbt. Auf einem großzügigen Grundstück von 8000 Quadratmetern kann man hier die Seele baumeln lassen, sich im beheizten Swimmingpool mit Gegenschwimmanlage vergnügen oder in der Sauna nach einem Wandertag entspannen. Ein echter Geheimtipp, den schon so mancher Prominente nutzte.

Der Altarraum der evangelischen Dorfkirche St. Martin und Simon in Kleinkochberg. Foto: Thomas Spanier / OTZ

Apropos Prominenz: 1986 drehte der bekannte Defa-Regisseur Rainer Simon in Kleinkochberg Szenen für den Film „Wengler & Söhne – eine Legende“. In dem über zweistündigen Familienepos spielen unter anderen Kathrin Waligura, Wolfgang Hosfeld und die junge Corinna Harfouch. Gedreht wurde in der Kirche Kleinkochberg, auf dem Friedhof und am Luisenturm.

Aus der Ortschronik

1378 Ersterwähnung

1898: Bau der Wasserleitung

1916: Anschluss an die Stromversorgung

1994: Eingemeindung nach Großkochbergseit

2007: Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel

Zur Geschichte des Luisenturms

Weithin sichtbar steht auf dem 515 Meter hohen Hummelsberg bei Kleinkochberg der 1864 errichtete Luisenturm. Der Turm ist 18 Meter hoch und 78 Stufen führen hinauf zur Aussichtsplattform. Von hier aus reicht der Blick weit über das Saaletal und die Saale-Ilm-Platte bis zu den Höhenzügen des Frankenwaldes und des Thüringer Waldes.

Errichten ließ den Aussichtsturm James Patrick von Parry, ein wohlhabender Engländer irischer Herkunft, zu Ehren seiner am 22. April 1864 verstorbenen Gattin Luise, geb. von Stein und Enkelin der Charlotte von Stein. 1825 hatte die Familie von Parry in Erbfolge derer von Kochberg das Gut Kuhfraß übernommen und zum Jagdschloss Hirschhügel umgebaut.

Man sagt, die Stelle, an der James Patrick von Parry kurz nach Luisens Tod den Turm errichten ließ, wäre der Lieblingsplatz seiner Frau gewesen.