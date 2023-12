55 Fresser in Pflanzwirbach: Im Tierheim werden die Plätze knapp

Saalfeld/Rudolstadt Veterinäramt weist auf angespannte Lage hin - Amtstierarzt Dr. Jan Scheinert: Weihnachtswunsch „Haustier“ sollte gut überlegt sein

Das große Interesse an Tieren, vor allem in der Zeit der Coronapandemie, hat nun auch Folgen für das Tierheim des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, das sich seit Jahr und Tag in Pflanzwirbach am Stadtrand von Rudolstadt befindet - aber auch für die Tierschutzvereine im Landkreis. Darauf weist das Veterinäramt in einer Pressemitteilung hin, mit der man auf die angespannte Lage hinweisen möchte.

Insbesondere Hunde aber auch Katzen seien in den letzten Jahren vermehrt angeschafft worden, leider oft unüberlegt. „Einerseits florierte der illegale Hundehandel auch in diesem Jahr, andererseits erlahmte aber das Interesse bei einigen Heimtierhaltern schnell“, heißt es in der Mitteilung.

Welpenschmuggler zu hoher Geldstrafe verurteilt

Welpenhandel mit Tieren aus dem Ausland war in diesem Jahr auch Thema eines spektakulären Prozesses am Amtsgericht Rudolstadt, bei dem ein 70-jähriger Schmuggler aus Schwarza im Juli zu einer Geldstrafe in fünfstelliger Höhe verurteilt worden war.

Zwei der Gründe für den Rückgang an potenziellen Tierhaltern sind die eigenen gestiegenen Lebenshaltungskosten und die erhöhten Kosten für tierärztliche Behandlungen. Durch gehäuftes Aussetzen oder aber durch direkte Abgabe von Tieren seien die Plätze im Tierheim Pflanzwirbach teilweise knapp geworden, heißt es. Zusätzlich mussten auch aufgrund von schlechten Haltungsbedingungen Tiere amtlich fortgenommen und im Tierheim untergebracht werden.

Tierheim und Vereine bleiben oft auf Kosten sitzen

Oft blieben Tierheim und Vereine auf den Kosten der Unterbringung sitzen, weil die abgebenden Tierhalter selbst die vereinbarten Übernahmegebühren nicht bezahlen, betont das Landratsamt. So wurde die acht Jahre alte Labradorhündin „Emma“ im Tierheim Pflanzwirbach abgegeben, weil der Besitzer verstorben ist und die Hinterbliebenen keine finanziellen Mittel haben.

„Wir stellen derzeit fest, dass Hunde und Katzen im Tierheim wesentlich länger verbleiben als sonst, weil es so gut wie keine Interessenten gibt, die ein solches Tier übernehmen wollen“, so Tierheimleiterin Beate Zisofsky. Individuelle Hürden, wie zum Beispiel bei einem sechs Jahre alten namenslosen Kater, der sich in fremder Umgebung schlecht anpassen kann, erschweren eine Vermittlung zusätzlich.

Auch für diesen namenlosen Kater im Tierheim Pflanzwirbach wird ein neues Zuhause gesucht. Foto: Tierheim Pflanzwirbach

„Wir sind dankbar für die gute Zusammenarbeit mit unserem Tierheim und den Tierschutzvereinen in unserem Landkreis. Wer jetzt daran denkt, sich und seiner Familie mit einem Tier ein Geschenk zu machen, der sollte sich vorab kritisch fragen, ob er über die nächsten Jahre genug Zeit für das Tier aufbringen und es in jeder Situation sicher versorgen und gut unterbringen kann“, wird der Leiter des Veterinäramtes, Dr. Jan Scheinert, in der Mitteilung zitiert. „Mit dem Erwerb eines Tieres aus dem Tierheim oder von einem Tierschutzverein macht man nicht nur sich, sondern auch dem Tier ein Geschenk“, so Scheinert.

An einem Tag 17 verwahrloste Katzen aufgenommen

Sehr geholfen wäre Tierheim und Vereinen auch mit einer Geldspende. „Allein gestern haben wir 17 verwahrloste Katzen erhalten, die wir jetzt aufpeppeln. Insgesamt kümmern wir uns derzeit um rund 55 Tiere - vor allem Hunde, Katzen und Vögel suchen ein liebevolles neues Zuhause“, so Beate Zisofsky.

Wer Interesse an Labradorhündin Emma oder einem anderen Tier hat, kann sich melden unter: Tierheim Pflanzwirbach e.V., Malmtal 1b, 07407 Rudolstadt; Telefon: (03672) 42 24 10; E-Mail: info@tierheim-pflanzwirbach.de

www.tierheim-pflanzwirbach.de