60 Doppelfenster, je vier Flügel mit je einer Sprosse: Zugabe am Herrenhaus Katzhütte

Katzhütte Weil das Gerüst wegen der laufenden Fassadensanierung einmal steht, können Fenster, Dachkästen und die Tür günstiger gestrichen werden.

Lange war es das Symbol einstigen Wohlstands einerseits und zugleich Beleg von dessen Verschwinden zugleich: das Herrenhaus in Katzhütte. Seine Wiederherrichtung nach der Wende war der ganze Stolz und der wegen eines Baufehlers stark in Mitleidenschaft gezogene Außenputz der offensichtliche Beleg, dass es der Kommune im Jahrzehnt der Haushaltssicherung am nötigen Geld für die grundhafte Reparatur mangelt.

Ein Jahr ist inzwischen die gute Nachricht alt, dass die Reparatur auf dem Wege einer immerhin 95-prozentigen Förderung in die Wege geleitet werden könnte. Im Herbst dieses Jahres gab es dann die ersten sichtbaren Zeichen.

Auftraggeber bleibt der gleiche

Die Saalfelder Firma WSQ Bau hat mit der Fassadensanierung begonnen und für diesen Zweck das Gebäude mit einem Gerüst versehen. Am Rande der Baubegleitung wurde vom Gerüst aus nicht nur der Fassadenzustand offensichtlich, sondern auch der Holzteile. Sie zu streichen, liegt, was die Kosten angeht, vor allem deswegen nahe, weil das Gerüst ohnehin einmal errichtet wurde. Kommune und Baufirma einigten sich daher auf einen Nachtrag in der Bauleistung, dessen Umfang der Gemeinderat jetzt bestätigt hat.

Überaus kleinteilige Fenster

Erläuternd fügte Bürgermeisterin Ramona Geyer die Auskunft hinzu, es gehe um knapp 74 Quadratmeter Dachkastenfläche, zwei Türen und die respektable Anzahl von 60 Doppelfenstern, die ihrerseits wieder vier Flügel mit jeweils einer weiteren Sprosse haben. Die Summe von rund 14.200 Euro fand auch angesichts dieser Erläuterungen einhellige Zustimmung unter den Ratsmitgliedern.