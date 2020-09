650 Jahre Unterweißbach 2020 nur mit Souvenirs gefeiert

Unterweißbach gehört zum Dutzend der Orts im Landkreis, die die Corona-Pandemie um ihre 650-Jahr-feier „betrogen“ hat. Nichtsdetsotrotz hat die Gemeinde die Souvenirs längst in Auftrag gegeben und unternimmt nun viel Werbung dafür, dass diese aus an den Mann kommen. Vor der Präsentation der Chronik am Abend im Schwimmbad gab es im Vorfeld auf dem Lichtetalplatz eine Verkaufsaktion, bei der auch die letzten Exemplare der Chronik von der 625-Jahr-Feier mit der Aufforderung für eine Spende an den DRK-Kindergarten abgegeben wurden. Nebenan verkaufte Marcel Günther unter seinem Label „Schwarzatal-Fotografie“ den inzwischen vierten Kalender aus dem Tal und einen über seine halbjährliche Reise nach Neuseeland.