80 Liter Regen in 3 Tagen und erst zum Schluss etwas Schnee

Im letzten Monat des Jahres 2020 kam erst kurz vor Jahresende etwas Freude und Schwung beim Wettergeschehen auf, bis dahin herrschte meist mausgraue und bedauerlicherweise auch sehr milde Tristesse vor. Zwar begann der Dezember etwas winterlich, es gab ein wenig Dekoschnee und in maritimer Polarluft am 3. Dezember sogar den kältesten Tag des Monats – Tagesmittel minus 5,7°C, bei einem Minimum von minus 7,0°C.

Allerdings war das schnell Schnee von gestern, bereits am 5.12. kam mit Tief Wenke recht milde nordatlantische Meeresluft in unsere Breiten, die oben erwähnte Tristesse nahm seinen Lauf. Wirklich einziger Lichtblick der 8. Dezember, eingerahmt zwischen drei Tiefdruckgebieten wurde es ein sehr sonniger Tag hier oben, immerhin sechs Stunden Sonnenschein, ein Drittel der Monatssumme allein an diesem Dienstag.

Ein zweiter Anlauf mit etwas Neuschnee durch Tief Yvonne am 10. Dezember, wiederum hatten diese 4 Zentimeter ebenfalls nur dekorativen Charakter, größere Ansammlungen hatten meist ihren Ursprung in herabgefallendem Raufrost. Drei Eistage am Stück, danach wurde es allerdings schnell wieder sehr mild, der 16.Dezember mit einem Tagesmittel von 3,5°C lag etwa 6,5°C über dem Mittelwert.

Die richtige Wärmewelle rollte jedoch erst noch heran, und exakt zum terminlich festgelegten Weihnachtstauwetter. Nur lief das Weihnachtstauwetter wieder einmal vollkommen ins Leere, es gab einfach nichts zum Auftauen. Durch die Tiefs Greta eins bis drei gab es - neben Böen der Windstärke 8 - vom 21. bis 24.Dezember 80 Liter Niederschlag, verständlicherweise als Regen. Und das Ganze in subtropischer Meeresluft, am 22. und 23. Dezember wurden mit Maxima über 8°C jeweils neue Tagesrekorde registriert. Dazu wurde am 23. mit einer Tagesmitteltemperatur von 7,3°C ein neuer Rekord für die dritte Dezemberdekade aufgestellt, gleichfalls ein neuer Rekord das „Minimum“ von 6,1°C an diesem Tag. Wenn man so will - temperaturmäßig der obere Anschlag was so kurz vor Weihnachten möglich ist.

5 vor 12 oder kurz vor der Bescherung wurde der Heilige Abend zumindest in den oberen Lagen dann doch noch gerettet. Zwischen 15 und 16 Uhr begann es zu schneien (Opa hatte die Wetter gewonnen!), die Temperatur ging unter Null – und blieb es auch bis Jahresende. Fünf Zentimeter Neuschnee in der Heiligen Nacht, am 26. wurde es auch noch einmal richtig kalt – wie am 3.Dezember ein Minimum von minus 7,0°C, dazu nochmals Windstärke 8, da kam durch den Windchilleffekt schon eher etwas Winterfeeling auf.

An diesem Samstag konnte ich auch den ersten Langläufer auf den Igelshieber Wiesen sichten, es ging, zwar bescheiden, aber es ging. Kurz vor Jahresabschluss dann endlich der lang ersehnte Schnee. Immerhin 15 Zentimeter Neuschnee brachte uns Tief Hermine, maximale Schneehöhe zwei Tage vor Silvester 19 Zentimeter. Das Jahr verabschiedete sich mit einem wunderschönen Wintertag – denn man eigentlich nur im Freien verbringen konnte.

Die Klimawerte des Dezember, in Klammern die Abweichungen gegenüber den langjährigen Mittelwerten:

Durchschnittstemperatur minus 0,6°C (+2,2°C),

Niederschlag 107 Liter pro Quadratmeter (minus 20%),

Sonnenscheindauer 17,1 Stunden (minus 62%),

Frosttage 26 (25),

Eistage 13 (14),

relative Luftfeuchte 96 % (94),

Bedeckungsgrad 97 % (82),

Tage mit Nebel 30 (27),

Tage mit Böen der Windstärke sechs 15 (19),

der Windstärke acht 3 (6).

Und noch ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr:

Mit einer mittleren Temperatur von 7,2°C (+2,4°C) wurde es zusammen mit 2019 das drittwärmste Jahr in Neuhaus am Rennweg. Wärmer, jedoch nur um ein Zehntel, war es bisher nur 2014 und 2018. Die Niederschlagsmenge betrug 1263 Liter pro Quadratmeter, ein Plus von 9 Prozent. Und es gab ausreichend Sonnenschein – 1719 Stunden im Laufe des Jahres, ein Plus von 18 Prozent.