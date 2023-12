93 eilige Fahrer und ein überfallener Transporter in Saalfeld-Rudolstadt

Die Ortsdurchfahrt der B 88 in Uhlstädt muss - wie hier zwischen Schule und Sparkasse, mehrere Engstellen passieren. In der Tempo-30-Zone wurde am Montag heftig geblitzt.

Uhlstädt/Saalfeld Ergiebige Geschwindigkeitskontrolle in der Tempo-30-Zone vor der Schule in Uhlstädt - Bargeld in Saalfeld erbeutet

Ordentlich Kasse machte die Staatsmacht am Montag in Uhlstädt. Dort wurde am Nachmittag an der B 88 in Fahrtrichtung Saalfeld eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. 93 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Sieben Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung eines PKW-Fahrers betrug 55 km/h. Gegen die anderen Fahrzeugführer wird ein Verwarngeld erhoben.

Mehrere 1000 Euro fehlen aus einem Fahrzeug

In Saalfeld kam es am selben Tag gegen 8 Uhr auf einem Firmengelände Auf den Rödern zu einem Diebstahl. Der oder die unbekannten Täter stahlen nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro aus einen dort befindlichen Transporter und konnten unentdeckt fliehen.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0315996 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.