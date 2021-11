Mit einem Demonstrationsaufruf, der offenbar wegen des schlechten Wetters wenig Wiederhall fand, hat am Donnerstag am Amtsgericht Rudolstadt erneut eine Schöffenverhandlung gegen vier Angeklagte wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung begonnen, der sich mit Vorfällen rund um Kundgebungen am 1. Mai 2015 in Saalfeld befasst. Sie wurde aber gleich zu Beginn abgebrochen.