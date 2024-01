Abgerutschter Hang im Schwarzatal soll gesichert werden

So sieht der abgerutschte Hang im Schwarzatal bei Tageslicht aus. Inzwischen ist die Landesstraße wieder für den Verkehr freigegeben.

Sitzendorf/Unterweißbach Straßenverkehrsbehörde des Landkreises kündigt wegen der Arbeiten halbseitige Sperrung der L 1112 bis Mitte des Jahres an

Der Felssturz vom Mittwochabend im Schwarzatal, als Gesteinsbrocken einen Fangzaun durchschlugen und auf die Landesstraße 1112 kurz hinter dem Bahnübergang Sitzendorf fielen, wird jetzt voraussichtlich zu einer sechsmonatigen halbseitigen Sperrung der Straße führen. Wie die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt am Freitag mitteilte, wird die L 1112 im Abschnitt zwischen Sitzendorf Bahnübergang und Abzweig L 1145 nach Unterweißbach ab sofort bis Ende Juni 2024 wegen Hangsicherungsarbeiten gesperrt.

Verkehr wird mit Ampel an Baustelle vorbeigeführt

Die Freiwillige Feuerwehr Sitzendorf hatte die zunächst ungesicherte Stelle nach dem Hangrutsch abgesperrt und beräumt, der Straßenbaulastträger am Donnerstag die Landesstraße wieder freigegeben. Nun sollen also zeitnah die Sicherungsarbeiten beginnen. Der Verkehr wird mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.