Abschied vom Rudolstädter Schillerhaus

Daniela Danz verabschiedet sich aus dem Schillerhaus-Team in Rudolstadt und übernimmt die Leitung des Bundeswettbewerbs „Demokratisch Handeln“, der seinen Sitz in Jena hat.

Rudolstadt. Daniela Danz gibt die Leitung des Museums in Rudolstadt zum Jahresende auf

Am Freitag hätte im Garten des Schillerhauses die Lyriknacht anlässlich Schillers Geburtstag stattgefunden. Nun muss sie leider wegen Corona ausfallen. Es ist ein Format, das Schillerhausleiterin Daniela Danz besonders am Herzen liegt. Eines, von dem sie hofft, dass es nach ihrem Weggang aus Rudolstadt fortbesteht. Denn die Schriftstellerin gibt zum Jahresende nach siebeneinhalb Jahren die Leitung des Schillerhauses auf. Sie wird sich ab dem kommenden Jahr einer neuen Aufgabe als Leiterin des Bundeswettbewerbs „Demokratisch Handeln“ mit Sitz in Jena widmen.