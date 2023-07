Autofahrer müssen sich in Saalfeld-Rudolstadt auf weitere Straßensperrungen einstellen

Achtung Autofahrer: Ab Montag neue Behinderung in Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt. Wo im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt jetzt wieder freie Fahrt ist und wo neue Staus drohen

Eine gute Nachricht gibt es zum Wochenende: Die bis zum 21. Juli geplante Sperrung der L 2385, von der Staumauer zur Lothramühle und nach Drognitz, kann vorfristig eine Woche vorher aufgehoben werden. Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr teilt mit, dass die Verkehrsfreigabe am Freitagnachmittag, 14. Juli, gegen 16 Uhr erfolgen wird und die Straße dann wieder uneingeschränkt befahrbar ist. Für Einheimische und Gäste bedeutet das eine große Erleichterung, denn damit entfällt die weiträumige Umleitung über K 181 Kaulsdorf - B 85 Hockeroda - B 90 Leutenberg- L 1099- Altengesees - L 1100 Drognitz - L 2385 Reitzengeschwenda - Neidenberga.

Aufgehoben wird heute, 14. Juli, mittags auch die Vollsperrung in Katzhütte. Auch die B 281 in Schmiedefeld wird ebenfalls am Freitag, 14. Juli, wieder für den Verkehr freigegeben.

Diese Straßen sind ab Montag gesperrt

Neu hinzu kommen in der kommenden Woche folgende Maßnahmen: Vollsperrung der B 85/88 Gartenstraße in Rudolstadt ab diesem Sonntag, dem 16. Juli. Die Umleitung nach Jena wird wie angekündigt über die Fahrtrichtung Weimar und ampelgeregelt vorbei am Kaufcenter geleitet. Es ist mit Stau zu rechnen.

Voll gesperrt ist ab Montag, dem 17. Juli, auch die B 281 Ortsausgang Saalfeld Richtung Arnsgereuth immer täglich zwischen 7 und 20 Uhr. Angekündigt ist auch die Vollsperrung der L 1112 und L 2648 am Kernsthal zwischen Schwarzmühle und Katzhütte bzw. Meuselbach ab 17. Juli.