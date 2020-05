Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aelteste trauert um Werner Weiherer

Sein Name ist eng mit der Aeltesten Volkstedter Porzellanmanufaktur verbunden. Dort heißt es, ohne sein Verständnis für die Porzellankunst und seine Verbundenheit zu Rudolstadt würde es den Standort so womöglich nicht mehr geben. Auch nicht die Gläserne Manufaktur mit dem Schmuckstück, der Ausstellungshalle. Werner Weiherer, viele Jahre Geschäftsführer der Porzellanfabriken Christian Seltmann, zu denen die Aelteste gehört, hat seit Anfang der 1990er Jahre hier Spuren hinterlassen. Im April ist er im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer Coronainfektion verstorben.

„Es ist wesentlich mit sein Verdienst, dass die Manufaktur so existiert und der Neubau überhaupt möglich wurde“, sagt Udo Dittrich, langjähriger Geschäftsführer der Aeltesten. „Er war mit Rudolstadt verbunden, so gab es gute Kontakte auf die Heidecksburg und zum Auktionshaus Wendl. Ich habe immer seine Zielstrebigkeit, seine schnelle Auffassungsgabe und den konsequenten Gestaltungswillen bewundert.“

Große Verdienste um den Standort

Uwe Motzke, als Prokurist heute in Verantwortung für den Standort Rudolstadt, an dem vier ehemalige Thüringer Manufakturen sowie die traditionsreichen Schwarzburger Werkstätten zusammengeführt sind, würdigt Werner Weiherer als einen Geschäftsmann, „der stets den Gesamtüberblick über alle Zahlen hatte“. 2016, kurz nach dem er einen Besuch von Ministerpräsident Bodo Ramelow in der Aeltesten begleitet hat, ging er in den Ruhestand. Der eigentlich keiner war. Er führte für das Unternehmen von Alfons Schuhbeck die Geschäfte. In der Aeltesten wird man sein Andenken bewahren. H.E.