Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

AfD scheitert mit Vorstößen im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt

In der Sitzung des Kreistages am Dienstag nahm die AfD-Fraktion zu genau zwei der 13 Tagesordnungspunkte ausführlicher an der Debatte teil und drängte auf eine Entscheidung in ihrem Sinn – in beiden Fällen vergeblich.

Zum einen wollte die AfD durchsetzen, dass die vier Vertreter des Landkreises in der Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen – der Landrat sowie die Bürgermeister von Rudolstadt, Saalfeld und Unterwellenborn - angewiesen werden, dort gegen die Ausweisung neuer und die Erweiterung bestehender Wandkraft-Vorranggebiete zu stimmen. Landrat Marko Wolfram (SPD) wies dies zurück, weil laut Auskunft des Landesverwaltungsamts Mitglieder der Planungsversammlung weder an Weisungen gebunden seien noch deren Erteilen zulässig sei. Zudem widerspreche ein solches Ansinnen dem Prinzip, dass der Kreistag nur über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises zu entscheiden habe. Die stellvertretende AfD-Fraktionschefin Brunhilde Nauer hatte offenbar mit einer anderen Replik zu dem Antrag gerechnet, mit dem die Partei auch andernorts und nach OTZ-Informationen sogar wortgleich auf die politischen Bühnen tritt. Sie wies jedenfalls den Bezug auf ein Urteil in Hessen als nicht übertragbar zurück, den Wolfram gar nicht hergestellt hatte. Nauer erinnerte daran, dass der Kreistag schon ähnlich agiert habe, als er seine Vertreter in der Zaso-Versammlung mit politischen Aufträgen zwecks Veränderung von Müllgebühren sowie zur Einführung der Gelben Tonne versah. Mit 24 Stimmen und damit einer ausreichenden Mehrheit nahm der Kreistag das AfD-Ansinnen trotzdem von der Tagesordnung. AfD sieht in UNO-Agenda „Allmachtsphantasien“ Außerdem versuchte die AfD-Fraktion zu verhindern, dass der Landkreis dem maßgeblich vom Kaulsdorfer Weltreisenden Axel Brümmer begründeten Verein „Global.Social-Network“ beitritt. Verena Sigmund begründete die Ablehnung damit, dass sich der Verein zur UNO-Agenda 2030 für eine weltweit nachhaltige Entwicklung bekennt. Mit der Agenda würden „Allmachtsphantasien“ zu Politik erklärt, die auf eine „Umverteilung zu Lasten der Leistungsträger“ hinausliefen, so Sigmund. „Wohlstand für alle“ als Ziel wecke „falsche Hoffnungen“. Ihre Fraktionskollegin Daniella Gasda wollte anhand der Satzung herausgefunden haben, dass die Vereinsführung lediglich mit den Zahlungen deutscher Jugendlicher für Aufenthalte in den internationalen Hilfsprojekten sowie mit Vorträgen Geld verdienen wolle. Eine „Mildtätigkeit für arme deutsche Kinder“ könne sie jedenfalls nicht erkennen, so Gasda. CDU-Fraktionschef Steffen Kania riet der AfD, doch besser auf die konkreten Projekte von „Global.Social-Network“ zu schauen. Sie seien nicht zuletzt ein gutes Beispiel dafür, wie man Menschen vor Ort in der Dritten Welt Perspektiven verschaffe statt ihrer Migration zuzuschauen. Landrat Wolfram sah in dem AfD-Vorstoß einen Beleg für deren „nihilistisches und fortschrittsverneinendes Denken“; Oliver Weder (SPD) mahnte, als Bürger als eines der reichsten Länder auch zur Brüderlichkeit privilegiert zu sein. Gegen die zehn Stimmen der AfD und bei drei Enthaltungen in der CDU-Fraktion wurde der Beitritt des Landkreises zum „Global.Social-Network“ beschlossen.