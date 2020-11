Aktion in Rudolstadt: Keine Frau muss es ertragen

Es beginnt meist im Kleinen. Eine Beleidigung, Demütigungen nach dem Motto: „Du kriegst das mit den Kindern nicht hin.“ Oder: „Kochen kannst du auch nicht.“ Dann rutscht ihm die Hand aus. Nicht nur einmal. Christine Hoppert, Leiterin des Frauenhauses in Rudolstadt, weiß von vielen solchen Schicksalen. Oft liegt ein langer Leidensweg hinter den Frauen, bevor sie den Schritt wagen und den Mann verlassen.

Im geschützten Wohnen unter dem Dach der Volkssolidarität finden Betroffene einen sicheren Ort. 21 Frauen und 25 Kinder wurden in diesem Jahr aufgenommen. „Während der Pandemie im Frühjahr war es auffallend ruhig bei uns. Mit der Corona-Zeit ist es ähnlich wie zu anderen Stresszeiten wie Weihnachten oder Urlaub auch. Die Frauen sagen sich: Das steh’ ich durch. Ist es vorbei, wagen sie den Schritt und gehen“, beschreibt Hoppert ihre Erfahrung. „Im Juli ging es richtig los, bis in den September.“

Mehr Frauen zwischen 40 und 67

Deutlich gestiegen ist die Zahl der Frauen im Alter zwischen 40 und 67 Jahren. Warum? „Die Kinder sind aus dem Haus, die Frauen sagen sich: Er wird sich nicht mehr ändern. Und ein Leben lang will ich das nicht mitmachen. Dann haben sie den Mut, zu gehen“, berichtet Christine Hoppert von den Gesprächen mit Betroffenen.

Mit dem Aktionstag „Nein zu Gewalt gegen Frauen“ wird alljährlich am 25. November darauf aufmerksam gemacht, dass keine Frau, kein Kind häusliche Gewalt erleiden muss. In Rudolstadt haben sich das Frauenhaus, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Birgit Lamprecht und die Leiterin des Freizeittreffs „Regenbogen“ Martina Gebhardt-Pollok zusammengetan, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, unterstützt von der Bäckerei Wolf in Volkstedt.

Wer in den nächsten Tagen dort einkauft, wird eine Tüte mit einer besonderen Aufschrift bekommen. „Gewalt kommt uns nicht in die Tüte“, ist darauf zu lesen. Zudem sind die Telefonnummern der Frauenhilfe der Volkssolidarität, des Frauenkommunikationszentrums „Regenbogen“ und der Gleichstellungsbeauftragten enthalten.

Die Unterstützung seitens der Bäckerei beschränkt sich übrigens nicht allein auf die Tütenaktion. Jeden Donnerstag wird das Frauenhaus von hier kostenlos mit Brötchen, Brot und Kuchen versorgt.