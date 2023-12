Akute Hochwassergefahr: Brücken an der Schwarza ab sofort unter Beobachtung

Bereits am Donnerstag Vormittag waren im Schwarzatal die Wasserstände deutlich erhöht, hier die Lage am Bahnübergang in Mellenbach-Glasbach. Inzwischen ist die Lage deutlich dramatischer.

Katzhütte Nach den seit Freitag andauernden Regenfällen ist bei einem Pegel von 2,30 Meter die Meldestufe 1 überschritten - es kommt noch mehr

Das könnten unruhige Weihnachten entlang der Schwarza werden: Weil am Freitag Nachmittag am Messpunkt in Katzhütte der Pegelstand für die Hochwassermeldestufe 1 überschritten wurde, ist ab sofort ein Kontrolldienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen, Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten einzurichten. So sieht es das Vorgehen bei aktuten Hochwasserlagen vor. An der Saale in Rudolstadt wurde bei einem Wasserstand von gut 1,50 Meter zeitgleich der Wert für den Meldebeginn überschritten.

Im Einzugsbereich der Schwarza haben die ergiebigen Niederschläge der vergangenen 24 Stunden zusammen mit einem Anstieg der Temperaturen und dem Abschmelzen der Schneereste zu einem starken Anstieg des Wasserstandes geführt. In Katzhütte wurden am Nachmittag 2,33 Meter gemessen. Bis zur Meldestufe 2 fehlen noch 17 Zentimeter.

Bei nächsthöherer Meldestufe ständiger Wachdienst

Den Prognosen der Hochwassernachrichtenzentrale zufolge wird dieser Wert im Laufe des Sonntags überschritten. Dann muss statt des Kontrolldienstes ein ständiger Wachdienst an den genannten Stellen eingerichtet werden. In der Praxis dürften das - ausgerechnet zu Heiligabend - ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren gewährleisten. Ein Rückgang der Pegelstände wird erst in der Nacht zum ersten Feiertag erwartet.

Schon am Freitagabend wies die Saale in der Nähe des Wehres in Uhlstädt einen sehr hohen Wasserstand auf. Bis zum Sonntag wird nach andauernden Regenfällen ein weiterer Anstieg erwartet. Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

Laut Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen werden sich die Wasserstandsanstiege den gesamten Samstag flächenhaft fortsetzen und an vielen Pegeln zum Überschreiten des Richtwertes für den Meldebeginn führen. „Ein weiterer Anstieg über die Meldestufen 1 und 2 sowie vereinzelt 3 kann nach derzeitigem Kenntnisstand sicher erwartet werden“, hieß es am Sonnabend um die Mittagszeit.