Alle anderen oder doch ich? - eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Henry Trefz findet, dass es bei manchen Themen nicht darauf ankommt, das zu entscheiden

Wie man sich irren kann! Es war am Morgen des Tages, als die Königseer Regelschüler im Wald ihr Baumpflanzprojekt vorstellten. Eine der Zehntklässlerinnen erwähnte ihren Berufswunsch. Sie wolle Kfz-Mechatroniker werden. Und mein Reflex ganz im Öko-Flow des Morgens führte zur Nachfrage: Auch für Elektro-Autos? Und ihre Antwort ohne Zögern: Ja, leider! Und sogleich kamen sie alle ans Licht, die seit Jahren sorgsam angehäuften Gegenargumente. Kohlestrom als Quelle, Kobalt im Akku - kurz überlegte ich, ob ich dagegen halten sollte, und ließ es sehr bald. Gegen den heimischen Abendbrotstisch hat keiner eine reelle Ein-Minuten-Chance.

Und auf der Heimfahrt dachte ich so, welchen Sinn ihr Einsatz für den Wald wohl habe, wenn sie auf ihr Moped mit Verbrenner-Antrieb schwört. Doch sind wir ehrlich, wir alle könnten uns mit Vergnügen aus den ideologischen Schützengräben heraus gegenseitig Vorwürfe machen.

Ich könnte mit Häme die Klimakleber fragen, warum sie nicht nächtens im Advent gegen Weihnachtsbeleuchtung vorgehen, weil sie doch klimaschädlich ist. Aber auch ein stammtischtauglicher Satz macht vielleicht dort einen Punkt, nicht aber in der eigenen Motivation..

Ich bin ein entschiedener Gegner der These, dass nicht der Einzelne handeln sollte, sondern es besser wäre, die Politik müsse sich um alles kümmern. So eine Verantwortungsdelegation mag ich nicht. Aber niemand sollte genötigt werden, zu Hause zu frösteln oder auf dem Dorf sein Auto zu verkaufen, in der Hoffnung, allein dadurch käme der (elektrische?) Bus plötzlich alle Stunde und führe genau dorthin, wo er gerade hin will.

Baumpflanzern würde ich daher einfach Beifall spenden. Und ihnen nicht vorwerfen, dass sie mit dem Moped kamen..