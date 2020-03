Alle städtischen Veranstaltungen abgesagt

Die aktuelle Situation um die Ausbreitung des Corona-Virus sorgt für tiefe Einschnitte in die Veranstaltungskalender. Mit der bereits angekündigten und gestern erlassenen Allgemeinverfügung hat der Landkreis das kulturelle Geschehen im Kreisgebiet stark eingeschränkt. Veranstaltungen mit einer Anzahl von über 500 Teilnehmern sind damit ab sofort untersagt, für Veranstaltungen mit einer Anzahl von 50 bis 500 Teilnehmern gelten für die Veranstalter Auflagen. Darüber hinaus wird empfohlen, auch Veranstaltungen mit 50 bis 500 Personen abzusagen. Die Allgemeinverfügung tritt am Sonnabend, dem 14. März, in Kraft.

Absprache im Städtedreieck

In Erkenntnis dieser neuen Sachlage verständigten sich am Donnerstag die Bürgermeister Saalfelds, Rudolstadts und Bad Blankenburgs in einer Dringlichkeitssitzung des Rates der Bürgermeister auf gemeinsame Präventivmaßnahmen im Städtedreieck. Ziel ist es, entschlossen gegen die weitere Ausbreitung des Virus vorzugehen und die Bevölkerung zu schützen. Steffen Kania, Jörg Reichl und Mike George verabredeten in großer Einigkeit nun folgende Maßnahmen, die ab Freitag, dem 13. März, gelten: 1. Alle öffentlichen Veranstaltungen, bei denen die Städte als Veranstalter auftreten, werden abgesagt. 2. Für alle anderen Veranstaltungen mit über 50 Personen in städtischen Objekten (insbesondere Meininger Hof Saalfeld/Saale, Löwensaal Rudolstadt, Soziokulturelles Zentrum Saalgärten, Schillerhaus Rudolstadt und Stadthalle Bad Blankenburg) wird den Veranstaltern empfohlen, diese ebenso abzusagen. Zudem werden die Veranstalter über die Anforderungen an eine Durchführung der Veranstaltung gemäß kreislicher Allgemeinverfügung informiert. Ungeachtet dessen empfehlen die drei Bürgermeister allen anderen Veranstaltern, speziell den hiesigen Kultur- und Sportvereinen, mindestens alle Veranstaltungen mit über 50 Personen abzusagen. 3. Ungeachtet der Personenanzahl werden alle Veranstaltungen abgesagt, die für die Einsatzkräfte (insbesondere Feuerwehr) unnötige Risiken bedeuten, seien sie auch noch so gering. Alle Anstrengungen zum Gesundheitsschutz der Einsatzkräfte sind vertretbar, um die Handlungsfähigkeit der Gefahrenabwehr zu erhalten. „Da sich die Lage sehr dynamisch entwickelt und sich der Stand der Verbreitung der Krankheit sehr kurzzeitig ändern kann, werden wir diese Festlegungen laufend überprüfen und erforderlichenfalls anpassen. Auch sind strengere Auflagen oder weitere behördliche Maßnahmen dann stets möglich“, bekräftigt Dr. Steffen Kania, aktuell Vorsitzender im Rat der Bürgermeister. Momentan sind die getroffenen Festlegungen bis einschließlich 10. April 2020 in Kraft.

Kellerbierfest und Tag der Schokolade abgesagt

Viele Veranstalter hatten bereits reagiert. Die Stadt Saalfeld sagt die Eröffnung der 12. Landesfotoschau im Stadtmuseum am 14. März und den Tag der Schokolade am 21. März ab. Auch Bierkabarett und Kellerbierfest werden nicht stattfinden. „Die Hürden, eine solche Veranstaltung jetzt noch durchzuführen, sind nach der neuen Richtlinie des Gesundheitsamtes einfach zu hoch. Von jedem Besucher Personalausweis verlangen, Name und Adresse aufnehmen, Datenschutzerklärung unterzeichnen lassen, Gesundheitscheck durchführen und überwachen, dass nicht mehr als 500 Personen auf dem Gelände sind, ist unmöglich“, teilte Brauhaus-Geschäftsführer Jürgen Kachold mit.

Keine St.-Patricks-Feier auf dem Markt

In Rudolstadt fahren die Veranstalter des St.-Patrick-Wochenendes ein deutlich abgespecktes Programm. Die Veranstaltung im Festzelt auf dem Marktplatz ist abgesagt. Live-Musik gibt es im Pub Nr. 8. Und dies unter den bekannten Auflagen. „Wir bedauern sehr, doch nicht mit allen Gästen aus nah und fern gemeinsam diesen tollen Anlass feiern zu können. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Als Symbol der Hoffnung und in Gedanken an ein schnelles Überstehen der Corona Krise erstrahlt unser Residenzschloss Heidecksburg für dieses Wochenende trotzdem in grün“, so Karol Kerrane. Abgesagt haben auch der Bürgermeister der irischen Partnerstadt Letterkenny und sein Stellvertreter sowie eine Reihe der eingeladenen Musiker ihren am Wochenende geplanten Besuch in Rudolstadt. Irische Politiker sind derzeit generell aufgefordert, Reisen ins Ausland zu unterlassen.

Einweihung im Allianzhaus verschoben

Auch die für den 18. März geplante feierliche Einweihung des Haus Frieden im Evangelischen Allianzhaus in Bad Blankenburg muss verschoben werden. „Aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Landkreis haben wir uns entschlossen, die große öffentliche Einweihung des sanierten Haus Frieden auf einen Zeitpunkt zu verschieben, an dem die Corona Ansteckungsgefahr gebannt ist. Dies ist sehr bedauerlich, aber angesichts der behördlichen Empfehlungen und geplanten Auflagen sinnvoll. Wir planen nun einen Ersatztermin über den wir Sie auf dem Laufenden halten werden, wenn wir absehen können, wann die Einweihungsfeier stattfinden kann“, so Hausleiterin Gabriele Fischer.

Ersatztermin für Frauenfrühstück

Irmtraud Chmell und ihr Team indes kämpfen mit den Folgen der Absage des Frühstückstreffens für Frauen in der Stadthalle. Dieser kam, so sagte sie, recht kurzfristig. Davon erfahren hat sie auf der OTZ-Internetseite. Da war bereits alles vorbereitet. Besonders hart trifft es den Party-Service. Ab sofort können alle Kartenbesitzerinnen ihre Tickets gegen Rückerstattung dort zurückgeben, wo diese gekauft wurden. „Wir haben für die Veranstaltung einen Ersatztermin am 13. Juni 2020 mit derselben Referentin zu demselben Thema in der Stadthalle geplant. Wir hoffen, dass sich die Lage bis dahin wieder entspannt hat und die Veranstaltung stattfinden kann.“, so die Organisatorinnen.

Volksmusik-Konzert findet statt

Nicht abgesagt ist die Veranstaltung „Immer wieder sonntags“ am Sonntag um 16 Uhr in der Stadthalle in Bad Blankenburg, teilt der Veranstalter mit. Man bewege sich bei der Besucherzahl unter 500. Hier liege die Entscheidung im Ermessen des Veranstalters, dieses Konzert bei Einhaltung der Auflagen durchzuführen, heißt es.