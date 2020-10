Altenroth: Neues Schild gemahnt an alte Wunde

Heimat- und Geschichtsbewusstsein zu bewahren, sollte nicht großen Organisationen oder gar dem Staat vorbehalten sein, findet Ralf Thun. „Lebendig bleibt historisches Erbe nur, wenn es den Menschen vor Ort wichtig ist und sie sich selbst dafür engagieren“, betont der Kreisheimatpfleger des Landkreises immer wieder. Staatliche Stellen könnten und sollten dies fördern – mehr aber nicht.

An zwei Stellen erfüllte sich dieses Credo nun wieder: Am Gasthaus von Hoheneiche, wo seit dem Einheitsfeiertag eine Informationstafel in knapper Form Wissenswertes über die einstige „Judenstraße“ als mittelalterlichen Handelsweg vermittelt. Und am Vorwerk Altenroth, von wo sich einst eine 200 Meter lange Brücke über den Hohenwarte-Stausee zur Linkenmühle schwang.

Einst ein Dutzend Landesgrenzen zwischen Uhlstädt und Altenroth

Basierend auf einer Idee von einem Mitglied der Arbeitsgruppe Heimatpflege im Kulturbund-Kreisverband, sammelt Thun Vorschläge für die Tafeln, recherchiert, sucht Unterstützer. Im Fall der Tafel in Altenroth ist Heidi Seiffert die Sponsorin, die mit Rolf Schnitter das Vorwerk als gastlichen Bauernhof betreibt. Und maßgebliche Dokumente, darunter ein noch nie gezeigtes Foto vom Bau der Brücke, steuerte Inge Zinn bei, Tochter des Bauingenieurs Adolf Wagner, der die Brücke geplant und ihren Bau ab 1939 geleitet hatte. „Schön, dass der Name meines Vaters ein Stück aus der Vergessenheit geholt wird“, meint Zinn nach dem Enthüllen der Tafel. Sie hat ein Bündel alte Fotos dabei, die andere Brücken mit der Handschrift ihres Vaters zeigen, so über das Teufelstal bei Eisenberg und eine Eisenbahnbrücke bei Schleiz. Weitere Bilder aus ihrem Besitz sind gerade in einer Ausstellung in der Sparkassen-Geschäftsstelle Rudolstadt zu sehen. „Die sollten dann auch noch in der Saalfelder Hauptstelle gezeigt werden“, wünscht sich Zinn.

Landrat Marko Wolfram (SPD) nickt. Für den Aufsichtsratsvorsitzenden der Kreissparkasse sollte das kein Problem sein. Erst einmal aber dankt Wolfram allen Beteiligten für das „sehr gute Projekt“ der Beschilderung historischer Orte, die nicht so im Fokus stehen wie etwa Heidecksburg, Schloss Schwarzburg oder das Bauhaus-Hotel von Probstzella. Das Projekt sei auch deshalb so lobenswert, „weil Sie damit Dinge aus den Büchern holen und wieder in die Welt setzen, die Menschen so wieder auf Geschichte stoßen lassen, die mit ihrem Leben zu tun hat“, findet der Landrat. Wobei die Texte auf den Tafeln eher knapp gehalten sind, nicht alles erklären. So etwa, warum die Tafel an der ehemaligen Brückenzufahrt von einem schwarz-weiß gestrichenen Pfahl getragen wird. Es sind die Farben Preußens, zur Erinnerung an die immerhin zwölf Landesgrenzen, die einst zwischen Uhlstädt und Altenroth lagen. Und zur Mahnung an eine Einheit, die mit 30 Jahren noch gar nicht so alt ist.