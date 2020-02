Alu am „Schiefer“: Unweiser Rat Königsee baut auf neue Bühne

Viel Historie hat der Unweise Rat Königsee in den 629 Jahren seines Bestehens aufgehäuft, eine von den jüngeren handelt von der Bühne, deren Bretter mindestens zum Saisonhöhepunkt mindestens die Welt bedeuten. Brauweiler, wo die karnevalistischen Brüder Königsees aus dem Kölner Umland wohnen, hat sich vor demnächst 30 Jahren eine neue Bühne angeschafft und fand die alte noch ganz in Ordnung. Sie schenkten sie dem Unweisen Rat, der seitdem unzählige Darbietungen darauf absolvierte. Wenn die Sporthalle am Schiefer zur Narhalla wird, kommt das gute Stück von seinem Quartier auf einem alten Lkw Hänger zur Entfaltung und wird zum Zeugen des Frohsinns in all seiner Pracht. “Wurde” muss man inzwischen sagen, denn nach vielen Anläufen hat es endlich geklappt mit der neuen Bühne.

25.000 Euro mit mit zwei Dritteln Fördermittel

Angeschafft hat sie eigentlich die Stadt, für die Summe von gut 25.000 Euro eine Zweidrittelförderung aus dem Leader-Programm bekommen und wird das Stück auch auf dem Betriebshof aufbewahren, wenn keine Saison ist.

Die neue ist aus Aluminium und nicht aus Holz, sie ist nicht nur leichter im Gewicht, sondern auch leichter aufzubauen und sie ist natürlich sicher. Aber trotzdem haben die Männer um Präsident Jens Brand sie noch nie zuvor aufgebaut. Also haben sie vorsichtshalber einen Tag eher als sonst mit dem Aufbau begonnen, schauen erstmal, wie die Handgriffe sitzen und streichen ein bisschen ehrfurchtsvoll über den oberen Belag der Bühne, an dessen sehr hohe Griffigkeit die Tänzerinnen und Tänzer wohl dieses Jahr erst noch gewöhnen müssen. Und vielleicht an die 25 Zentimeter, die die Darbietungen jetzt von bisher eineinhalb Metern näher ans Publikum gerückt sind.

Vorgänger in liebevolle Hände abzugeben

Die alte Bühne hingegen hat ihre grundsätzliche Funktionsfähigkeit noch immer nicht eingebüßt und soll, so sagen Stadt und Verein, in liebevoll nachnutzende Hände abgegeben werden. Ob die neuen Eigentümer es auch so schnell schaffen wie die unweisen Räte, die Bühne aufzubauen, da will sich keiner festlegen. Und ob es im nächsten Jahr genug ist, dann doch wieder einen Tag später anzufangen, wenn die Routine da ist, besser auch noch nicht

Saisonhöhepunkte: Es beginnt mit dem Rockfasching am Freitag (21. Februar) um 20 Uhr. Tags darauf lädt der Unweise Rat Königsee ab 20.11 Uhr zur Großen Prunksitzung ein. Am Sonntag findet ab 14.30 Uhr die Kinderfaschingsveranstaltung statt, alles in der Sporthalle „Am Schiefer“. Am Rosenmontag vormittags ziehen die Karnevalisten in einem Rosenmontagsumzug durch die Stadt und bedanken sich mit Ständchen bei den Gewerbetreibenden für die Unterstützung. Abends lädt der Unweise Rat Königsee zum Rosenmontagsball.