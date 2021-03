Die Bauarbeiten am Kümmelbrunnen 55/56 in Königsee machen planmäßige Fortschritte.

Am Kümmelbrunnen in Königsee wächst der Neubau

Das Bauvorhaben „Wohnen für die Generation 50+“ Am Kümmelbrunnen in Königsee nimmt weiter Gestalt an und soll im Juli 2021 bezugsfertig sein. „LebensWert“ – so heißt der Projektname des Hauses der Wohnungsgenossenschaft Königsee. Das erste Obergeschoss wird eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für bis zu zwölf Bewohner beherbergen. Erdgeschoss, zweites und drittes Obergeschoss sind mit 24 komfortablen Appartements zur individuellen Gestaltung bei erweiterten Leistungen - darunter Betreuung, Pflege, Hauswirtschaft - vorgesehen.