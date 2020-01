Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

An der Wurzelburg im Rudolstädter Hain nagt der Zahn der Zeit

Sie gilt als ein geheimnisvoller Ort voller Geschichten. Generationen von Kindern haben hier gespielt: An der Wurzelburg im Hain bei Rudolstadt. In den 1980er Jahren entstand hier das weithin bekannte Foto mit einer Kindergartengruppe. Damals war das Wurzelwerk noch viel prächtiger. Seit einiger Zeit ist das Betreten tabu. Die Wurzelburg ist eingezäunt. Per Schild informiert das Forstamt Saalfeld-Rudolstadt über die Sperrung. Grund ist, dass es wegen des Zustandes der Wurzel zu einem plötzlichen Umstürzen kommen könnte. „Die Wurzel hat in den letzten Jahren bedingt durch das Alter, durch ständiges Betreten und durch die anhaltende Trockenheit stark an ihrer Standfestigkeit verloren“, informiert die zuständige Revierförsterin Annette Broska. Kindergartengruppen, die den Hain und den Waldlehrpfad besuchen, benutzten die Wurzel gern als Kletterprojekt. „Wir waren froh, dass da noch nichts passiert ist.“ Daher sah sich der Forst als Grundstückseigentümer in der Pflicht der Verkehrssicherung. „Für uns gab es leider nur zwei Alternativen: Schutz der Wurzel vor weiterer Betretung, um sie so lange wie möglich noch zu erhalten, oder die sofortige Beseitigung. Da wir um die Einzigartigkeit der Wurzel und ihre Bedeutung für die Rudolstädter wissen, haben wir uns für die Einzäunung und damit Sperrung entschieden. So bleibt die Wurzel zumindest erst einmal als Schauobjekt erhalten“, so die Försterin.

Irgendwann ist sie wohl weg Ursprünglich war ein Holzzaun als Abgrenzung geplant. „Nach Gesprächen mit Wanderern, die zum Zeitpunkt der Arbeiten vor Ort waren, haben wir uns gegen einen Holzzaun entschieden, da dann ja die Sicht auf die Wurzel gerade für Kinder sehr eingeschränkt wäre“, so Annette Broska. Anfragen oder Beschwerden habe es seit der Sperrung zumindest bei ihr beziehungsweise dem Forst nicht gegeben. „Grundsätzlich ist es unser Bestreben, die Wurzel so lange wie möglich zu erhalten. Wie lange das geht, muss man sehen. Irgendwann allerdings wird es vorbei sein“, so die Fachfrau. Das Gute: Es gibt im Hain genug Stellen, an denen Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben können.