Rudolstadt . In Rudolstadt wurde eine 30-Jährige von einem Mann tätlich angegriffen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Angeblich nicht ordentlich geparkt - 30-Jährige in Rudolstadt angegriffen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angeblich nicht ordentlich geparkt - 30-Jährige in Rudolstadt angegriffen

In Rudolstadt wurde eine 30-Jährige angegriffen, weil sie nicht ordentlich geparkt haben soll. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe die 30-Jährige Dienstagvormittag ihr Auto in der Macheleidtstraße geparkt, um ein Paket wegzubringen.

Als sie ausstieg, wurde sie von einem anderen Autofahrer „unsachlich“ darauf hingewiesen, dass sie ihr Auto umsetzen solle, da dieses sein Fahrzeug blockieren würde. Nach Aussage der Frau war dies jedoch nicht der Fall.

Als sie das Umparken ablehnte, habe der Mann sie am Hals gepackt und gegen ihr Fahrzeug gestoßen. Nachdem sich die Frau aus dem Würgegriff befreien konnte, flüchtete sie in ihr Auto und machte durch Hupen auf sich aufmerksam, wodurch der Mann zunächst flüchtete.

Durch Zeugen wurden jedoch Bilder vom Kennzeichen sowie dem Mann gemacht, sodass gegen den 55-Jährigen Ermittlungen aufgenommen werden konnten.