Ansturm auf ausgediente Kinosessel in Ilmenau

Wem für das perfekte Heimkino noch die passende Sitzgelegenheit fehlt, der kann Sonntag in Ilmenau fündig werden. 180 Kinosessel will Jens Ripperger loswerden. Wie der Geschäftsführer der Linden-Lichtspiele sagt, bekommen die Kino-Säle 3 und 4 eine neue Bestuhlung. Dafür werden die vorhandenen Sitze von den Mitarbeitern ausgebaut und im Foyer zur Abholung bereitgestellt.

Ab 8.30 Uhr können die Sitze im Kino in der Lindenstraße besichtigt werden. Sie können nicht zwischengelagert, sondern sollen am Verkaufstag auch mitgenommen werden. 20 Euro kostet ein rund 20 Jahre alter Kinosessel. „Ich rechne damit, dass wir alle Sitze loswerden“, sagt Ripperger, der schon einmal vor rund zwei Jahren auf diese Art die alte Bestuhlung in andere Hände gab. „Die Stühle sind nicht kaputt, sondern nur benutzt“, versichert er. 42 Zusagen haben potenzielle Kunden bereits im Internet gemacht, 358 interessieren sich für das Angebot.

Am Montag, 9. März, beginnen die Baumaßnahmen in zwei von fünf Kinosälen. Erneuert werden die Wandbespannung, der Bodenbelag und die Bestuhlung. Die Investition hat nach Angaben des Kinos einen Umfang von 130.000 Euro. Noch einmal so teuer soll es werden, wenn im Laufe des Jahres zwei weitere Kinosäle modernisiert werden.

„Wir sind immer am Ball, gut aufgestellt und modernisieren fortlaufend“, so der Geschäftsführer. Vor zweieinhalb Jahren war der mit 236 Plätzen größte Saal des Kinos wegen Umbauarbeiten geschlossen. Ripperger investierte in moderne Lautsprechertechnik. Das Tonsystem Dolby Atmos nutzt 48 Lautsprecher, die nicht nur hinter der Leinwand sowie rechts und links an den Wänden installiert sind. Zehn Lautsprecher sind auch an der Decke eingebaut. So entsteht ein 3-D-Sound mit 25.000 Watt Musikleistung. Hinzu kam ein neuer Projektor mit ultrahoher Auflösung.

Das Ilmenauer Kino hat insgesamt 600 Plätze und gehört wie die Kinos in Meiningen und Sonneberg zur TWK Filmtheater GmbH.