Rudolstadt. Am Montag schauen sich die Stadträte vor Ort um – nichtöffentlich

Anwohner melden sich zu Wohngebiet in Cumbach zu Wort

Wie geht es weiter mit den Plänen für das neue Wohngebiet „Südlich der Catharinauer Straße“ in Cumbach, nachdem der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung eine Entscheidung vertagt hatte? Womöglich kommt man am Montag der Antwort auf diese Frage ein Stück näher. Die Mitglieder des Stadtrates wollen sich vor Ort ein Bild machen. Das soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen.

Wiesen und Äcker verschonen Unterdessen haben sich die Anwohner zu Wort gemeldet. Sie sehen sich nach einer Presseveröffentlichung dem Vorwurf ausgesetzt, sie seien gegen die Bebauung und gegen neue Nachbarn. „Das stimmt so nicht. Das Niveau der geführten Diskussion im Stadtrat und die Veröffentlichungen von Presseberichten sind für uns sehr befremdend und zum Teil nicht der Wahrheit entsprechend. Wir haben nie geäußert, dass wir keine neuen Nachbarn wollen oder dass nicht gebaut werden soll“, so Harald Trippner im Namen der Anlieger. Sie befürworten eine Bebauung der bisher bereits versiegelten Flächen des ehemals gewerblich genutzten Areals. Und sie kämpfen gleichzeitig mit Rücksicht auf die Hochwassersituation sowie auf Natur und Umwelt darum, dass die angrenzenden Wiesen und Äcker nicht bebaut werden. H.E.