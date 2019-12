App to Date in Rudolstadt

Was ist wann wo los in der Stadt? Mit der neuen App „RU-Event“ holen sich Smartphone-Nutzer nun einen tagesaktuellen Überblick über heutige und künftige Veranstaltungen aller Genres in Rudolstadt und Umgebung. Wir haben sie getestet.

Mit der App sieht man, dass am 25. Dezember ab 21 Uhr der „Weihnachtsrave“ in den Saalgärten startet, aber auch das Theaterstück „Leben ist immer lebensgefährlich“ ab 20 Uhr zu sehen ist. Zuvor kann noch dem Konzert „Tausend Sterne sind ein Dom – Weihnachten in der DDR“ gelauscht werden.

Informationen, ob noch Karten zu der Veranstaltung erhältlich sind, hat die App aber nicht. Das muss in den jeweiligen Verkaufsstellen erfragt werden, an die man sich zum Ticket-Erwerb ohnehin wenden muss.

Die Events werden nach Tagen sortiert und mit Uhrzeit übersichtlich in einer Liste angezeigt. Mit Klick darauf gibt es detaillierte Informationen. Die „Teilen“-Funktion ermöglicht es, diese in sozialen Netzwerken zu zeigen oder über andere Kommunikationsplattformen an Freunde und Bekannte weiterzuleiten. In der Rubrik „Favoriten“ lassen sich alle Lieblingstermine nochmal gesondert listen und anschauen.

Durch Verknüpfung zum Handy-internen Kalender finden sich die Veranstaltungen auf Wunsch auch dort gespeichert wieder. Auch zum Kinoprogramm geht es mit nur einem Klick am unteren Bildschirmrand. Insgesamt konzentriert sich die App nur auf die Mitteilung der Veranstaltungen, was wiederum übersichtlich und leicht verständlich umgesetzt wurde. Auch beim Design verzichtet man auf allzu viel Schnickschnack.

Die App gibt es kostenlos für die Betriebssysteme Android und iOS. Datenquelle ist die Datenbank des Vereins Thüringer Städte. Initiator ist der städtische Fachdienst Kultur und Tourismus.