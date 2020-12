Applaus für die Posaunisten von Allendorf-Königsee

Applaus hören die Mitglieder des Posaunenchores Allendorf/Königsee nicht zum ersten Mal, der jüngste zu Beginn der Königseer Stadtratssitzung kam aber besonders von Herzen. Denn Bürgermeister Marco Waschkowski nutzte die Gelegenheit für ein außergewöhnliches Dankeschön.

Im Namen des Stadtrates, der Verwaltung und vieler Bürger würdigte er stellvertretend für alle Akteure zwei Vertreter des Posaunenchors.

„Seit vielen Jahren begleitet uns der Posaunenchor nicht nur zu kirchlichen Festen, sondern auch zu kommunalen Veranstaltungen. Erinnern möchte ich dabei an die Auftritte auf unserem alljährlichen Weihnachtsmarkt, das musikalische Einläuten der Advents- und Weihnachtszeit in unseren Ortsteilen sowie die musikalische Umrahmung der Gedenkfeiern zum Volkstrauertag“, erklärte das Stadtoberhaupt

In diesem besonderen Jahr kamen zahllose, spontane, kleine Konzerte in Königsee, allen Ortsteilen und darüber hinaus hinzu. In ihrer Freizeit machten sich die Frauen und Männer auf den Weg, um in der Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr den Menschen musikalisch Freude und Zuversicht zu bringen. Für dieses ehrenamtliche Engagement übergab der Bürgermeister als Dankeschön an Udo Bartolmäs und Matthias Bock einen symbolischen Scheck über 500 Euro.