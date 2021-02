Arbeitslose Gastronomen könnten Kontakte nachverfolgen

Initiator Jens Großmann und sein Diskjockey-Kollege Marco Witter vor dem Hotel Waldfrieden in Schwarzmühle (Stadt Schwarzatal).

Oberweißbach Jens Großmann will sich mit der Krise nicht abfinden und startet außerdem eine Fotoaktion mit Hotels in der Rennsteig-Region

Jens Großmann, im Oberland besser bekannt unter seiner Berufsbezeichnung “DJ Ecky jr.”, will sich mit der Aussicht, seit einem Jahr durch die Pandemie zum Nichtstun verurteilt zu sein, nicht abfinden. Schon Ende 2020 bewarb er sich als Impfkoordinator, eine Stelle, für die die Kassenärztliche Vereinigung (KVT) seinerzeit ausdrücklich auch arbeitslose Gastronomen zur Initiative ermunterte. Trotz Eingangsbestätigung und Versicherung für schnelles Handeln hört er lange nichts, bewarb sich parallel auch bei einem Patientenfahrdienst in Steinheid, wo er längst in Lohn und Brot stand, als die KVT sich meldete.