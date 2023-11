Arbeitslosigkeit in Saalfeld-Rudolstadt leicht gestiegen

In zwei nebeneinander liegenden Gebäuden in der Bahnhofstraße befinden sich die Außenstelle der Agentur für Arbeit und das Jobcenter in Saalfeld.

Saalfeld Die Quote erreicht im November 6,0 Prozent. Es gibt deutlich weniger offene Stellen im Jahresvergleich.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist im November die Arbeitslosigkeit um 87 Fälle auf 3136 betroffene Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 225 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im November 6,0 Prozent; während sie vor einem Jahr bei 5,6 Prozent lag. Im Rechtskreis SGB III lag die Arbeitslosigkeit bei 1035, das sind 67 mehr als im Vormonat und 94 mehr als im Vorjahr. Im Rechtskreis SGB II – früher Hartz vier - gab es 2101 Erwerbslose, das ist ein Plus von 20 gegenüber Oktober.

Stellenrückgang um ein Viertel im Vergleich zum vorigen November

Im November meldeten sich 614 Menschen arbeitslos, 19 mehr als vor einem Jahr und davon 230, die zuvor einen Job hatten. Gleichzeitig beendeten 528 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 95 weniger als im November 2022. Durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit konnten in diesem Monat 132 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 46 weniger als vor einem Jahr. Im November waren 636 offene Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Oktober ist das ein Rückgang von sechs Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 211 Stellen weniger (- 25 Prozent). Arbeitgeber meldeten im November 125 neue Arbeitsstellen, fünf Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zudem wurden im November 168 Arbeitsstellen abgemeldet, 46 mehr als im Vorjahr. Beim Jobcenter waren 3263 Bedarfsgemeinschaften registriert; 88 (+ 2,8 Prozent) mehr als vor einem Jahr. 4065 erwerbsfähige Leistungsberechtigte waren gemeldet; 134 mehr (+ 3,4 Prozent) mehr als im Vorjahr.

Anhaltend ungünstige gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Trotz der überwiegend recht milden Witterung in den letzten Wochen habe sich die Situation auf dem regionalen Arbeitsmarkt etwas verschlechtert, urteilte Torsten Hammer, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Thüringen Ost. Zwar sei die Zahl der gemeldeten Stellen insgesamt in Ostthüringen leicht gestiegen, was vor allem der bevorstehenden Weihnachtszeit zu verdanken sei. Dennoch ließen die anhaltend ungünstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, hohe Energie und Rohstoffpreise, schwer kalkulierbare Investitionsrisiken sowie Fachkräftemangel die Unternehmen bei Personaleinstellungen auch weiterhin verhalten agieren. Befristungen würden zunächst nicht verlängert und in einzelnen Regionen gehe die Arbeitskräftenachfrage aus der Zeitarbeitsbranche spürbar zurück. „Darüber hinaus beobachten wir, dass Arbeitgeber ihren ehemaligen Beschäftigten mitunter seltener eine Wiedereinstellung nach dem Winter in Aussicht stellen. All dies führte zu leicht steigenden Arbeitslosenzahlen im November“, beschreibt Hammer die derzeitige Lage.