Leutenberg. Junge Hautärztin aus Jerewan hat in Leutenberg deutsche Berufserlaubnis erworben und will an Fachklinik bleiben

Armenische Verstärkung für die Friedensburg in Leutenberg

Als Hospitantin gekommen, um als künftige Oberärztin zu bleiben – es ist eine fast atemberaubende Entwicklung, die eine junge Armenierin seit einigen Monaten in Leutenberg erlebt.

Und die Albert Weiler besonders beeindruckt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete hatte Ani Avagyan maßgeblich dabei unterstützt, ihre Ausbildung zur Hautärztin mit praktischen Erfahrungen in Thüringen zu ergänzen. Nun trafen sich beide im Fachkrankenhaus für Dermatologie auf der Friedensburg wieder. Beider Wege hatten sich über das von Weiler gegründete Deutsch-Armenische Forum gekreuzt, das die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf allen Ebenen fördern soll.

Fachsprachprüfung im ersten Anlauf bestanden

Im Fall von Avagyan wurde es nun konkret. Ausgestattet mit Bestnoten in Schule und Studium, hatte sich die heute 30-Jährige an der Leutenberger Hautklinik beworben. „Ich wollte einfach meine Fachkenntnisse weiterentwickeln und international Erfahrungen sammeln, wie das in der Medizin üblich ist“, erzählt Avagyan. Deutsch hatte sie bereits im Studium gelernt, bei den bürokratischen Hürden konnten wiederum Weiler und das Deutsch-Armenische Forum helfen. Mit einer temporären Aufenthaltserlaubnis ausgestattet, hat die junge Armenierin nach schwierigen Fachsprachprüfungen seit Anfang Mai die Weiterqualifikation nach deutschen Standard absolviert und inzwischen die Berufserlaubnis in der Tasche. Geschäftsführerin und Chefärztin Silke Herold findet für diese Leistungen klare Worte: „Wer die Fachsprachprüfung im ersten Anlauf und mit Bravur besteht, beweist schon damit außerordentliches Engagement.“ Die Armenierin sei mit ihrer freundlichen und angenehmen Art, aber auch durch ihren Fleiß und die fachlichen Kenntnisse eine Bereicherung für das Krankenhaus. Umso mehr freut es Herold, dass Avagyan bleiben will – als künftige Oberärztin in der Fachklinik.

Begeisterung für die „traumhafte“ Umgebung

Dabei bereut die aus der armenischen Hauptstadt Jerewan stammende junge Frau keineswegs, den ländlichen Raum in Thüringen statt einer Großstadt gewählt zu haben. „Wenn ich meiner Familie und Freunden Bilder von hier schicke, sind alle ganz neidisch, weil es so schön ist. Die Natur und das historische Gebäude sind einfach traumhaft“, schwärmt die Ärztin. Ihre Begeisterung soll gern weitere anstecken: Wie Geschäftsführerin Herold bestätigt, soll die Kooperation mit dem Deutsch-Armenischen Forum ausgebaut und auch in anderen Berufsfeldern eine Aus- und Weiterbildung nach deutschem Standard ermöglicht werden, beispielsweise im Pflegebereich.