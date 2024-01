Beutelsdorf. In Beutelsdorf gerät ein Auto während der Fahrt in Brand. Der Einsatz der Feuerwehren ging bis weit in die Nacht.

Zu einem Fahrzeugbrand wurden am späten Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel in den Hexengrund alarmiert. „Der 30-jährige Fahrer eines BMW bemerkte auf der Fahrt von Zeutsch nach Beutelsdorf eine Rauchentwicklung im Fahrzeug. Ihm gelang es rechtzeitig, das Auto zu stoppen und den BMW zu verlassen, bevor dieser in Vollbrand geriet“, berichtete die Polizei am Sonntag. Durch den Brand seien zudem Betriebsstoffe ins Erdreich gelangt und es wurden Verkehrszeichen beschädigt.