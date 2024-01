Lichte. Sachbeschädigung an Tankstelle folgt Griff in das Spirituosenregal: Jetzt ist der Führerschein weg

Am Sonnabend wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände im Ortsteil Lichte informiert. Ein 59-Jähriger Mann beabsichtigte hier zunächst mit seinem VW Golf in den fließenden Verkehr einzufahren. Aus unbekannten Gründen manövrierte er seinen PKW jedoch rückwärts und kollidierte mit einem Garagentor der Tankstelle. Sowohl daran, als auch an dem PKW, entstand in Folge dessen ein hoher Sachschaden. Personen wurden dabei nicht verletzt.