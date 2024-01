Rudolstadt. Wirtin Heike Schüler hat für 2024 eine Entscheidung getroffen: Was das für die Gäste bedeutet.

Es sind die letzten Sekunden vor Mitternacht an diesem Sonnabend, die Didi Bujack gemeinsam mit den mehr als 50 Gästen im Rudolstädter Burgkeller herunterzählt. Dann heißt es noch einmal: Prosit Neujahr! Wer hier mitfeiert, hatte Silvester womöglich nicht die Gelegenheit dazu. Oder keine Karte mehr bekommen. Es ist eine schöne Tradition, dass diese Nachfeier mit allem Drum und Dran angeboten wird hauptsächlich für jene, die in der Nacht zum 1. Januar arbeiten müssen. Im Krankenhaus, bei der Polizei oder in der Gastronomie zum Beispiel.