Saalfeld. Der Förderverein des Heinrich-Böll-Gymnasiums begrüßt zwischen Weihnachten und Neujahr 350 Ehemalige im Meininger Hof in Saalfeld

Nach vielen Jahren Pause hatte der neu formierte Förderverein des Heinrich-Böll-Gymnasiums am 28. Dezember 2023 wieder zu einem Treffen der ehemaligen Schülerinnen und Schüler eingeladen. Diese folgten dem Ruf zahlreich und so konnten 350 Alumni der Otto-Ludwig-Oberschule und des Heinrich-Böll-Gymnasiums (HBG) zum traditionellen Termin zwischen den Jahren in Empfang genommen werden. Darüber informierte jetzt Ralf Schröter vom Förderverein des Gymnasiums