Rudolstadt. Fahrzeugkorso unterwegs zwischen Kaufcenter und Oststraße

Zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr ist es am Montagmorgen in Rudolstadt gekommen. Grund ist eine Protestaktion, die sich gegen die Politik der Ampelregierung wendet. Dazu war in den sozialen Netzwerken aufgerufen worden. Mehr als 100 Fahrzeuge beteiligten sich ab sechs Uhr an einem Rundkorso zwischen Kaufcenter, St. Georg Kreuzung und Oststraße. Immer wieder fuhren die Fahrzeuge von Spediteuren, Handwerkern, Unternehmen und Landwirten im Kreis, begleitet von einem lauten Hupkonzert.