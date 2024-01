Gegen 8.30 Uhr am Montag versammelten sich die Teilnehmer des Fahrzeugkorsos auf der Rudolstädter Bleichwiese. Nach einem Zwischenstopp setzte sich der Konvoi mit etwa 100 Fahrzeugen gegen 10 Uhr unter Polizeibegleitung in Richtung Saalfeld in Bewegung. © Heike Enzian | Heike Enzian